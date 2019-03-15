0553 313 94 23

ABD, AB ve Kanada'dan Rusya'ya yeni Ukrayna yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığı, "Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesine destek verdikleri gerekçesiyle" 6 Rus yetkili ile 8 Rus şirketini daha yaptırım listesine aldı- ABD ile ortak hareket eden AB ve Kanada da Moskova'ya karşı benzer yaptırımları hayata geçirmeye karar verdi

15 Mart 2019 Cuma 21:56
ABD, AB ve Kanada'dan Rusya'ya yeni Ukrayna yaptırımı

WASHINGTON (AA) - ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada ile ortak adım atarak, "Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesine destek oldukları gerekçesiyle" 6 Rus yetkili ile 8 Rus şirketini yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna krizi bağlamında Rusya'ya uygulanan yaptırımların genişletildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'nın Kırım bölgesini işgal etmesine destek verdikleri gerekçesiyle" 6 Rus yetkili ile 8 Rus şirketinin daha yaptırım listesine alındığı ifade edildi.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, "Kremlin'in uluslararası normları hiçe sayan ve Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü göz ardı eden adımlarına karşı AB ve Kanada ile anlamlı bir ortak adım atıyoruz." ifadesine de yer verilen açıklamada, Rusya'ya karşı ortak tutum vurgulandı.

Açıklamaya göre, yaptırım listesine alınan isimler arasında Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) Sergey Stankeviç, Andrey Şenin, Ruslan Romaşkin ve Rusya Sınır İdaresi Başkan Yardımcısı Gennadiy Medvedev yer aldı.

Ayrıca 6 Rus savunma şirketi ile bir inşaat firması ve bir de petrol ve doğal gaz firmasının yaptırım kapsamına alındığı bildirildi.

Öte yandan, ABD yönetimiyle koordineli hareket eden AB ve Kanada'nın da Kırım'ın yasa dışı ilhakı dolayısıyla Moskova'ya aynı yaptırımları getirdiği bildirildi.

Rusya, 26 Şubat 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrini yasa dışı şekilde ilhak etmiş, olayın ardından başta ABD ve AB olmak üzere uluslararası toplumdan Rusya'ya çeşitli yaptırım kararları alınmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 21:56
  1. ABD
  2. Kırım
  3. Rusya
  4. Ukrayna

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fuat Çapa eleştirilere tepki gösterdi
    1. Fuat Çapa eleştirilere tepki gösterdi
    2. GÜNCELLEME - Adana merkezli 8 ildeki..
    3. Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik..
    4. Şanlıurfa’da sağanak yağmur caddeleri..
    5. Namaz kılan cemaatin ayakkabılarını..
    6. Ömer Çelik: “Dünyanın gözdesi Bodrum..
    7. "Urla Belediyespor, Mersin Büyükşehir..
    8. Bakan Soylu'dan çok sert sözler: O iki..
    9. İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş..
    10. Fransa'da öğrencilerden iklim..
    11. Silahla vurulan adam kanlar içinde..
    12. Gambiya'da kabine değişikliği
    13. Kahramanmaraş'taki trafik kazası..
    14. Bakan Kurum "Rizeliler Hemşehri..
    15. Türkiye'den Yunanistan'ın Ege..
    16. GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık..
    17. Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik..
    18. Kulüpler Dünya Kupası'na yeni format
    19. Fenerbahçe Boks Şubesi sporcuları yarı..
    20. Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi..
    21. Genelkurmay çatı davası
    22. Trabzonspor'dan flaş CAS açıklaması!
    23. Fenerbahçe-Sivasspor maçında Çanakkale..
    24. Tunus'taki bebek ölümlerine..
    25. Bakan Kasapoğlu: “100. yıl kutlamaları..
    26. İstanbul köprüleri kolon kanseri..
    27. Son kez yemekte bir araya geldiler
    28. ABD, AB ve Kanada'dan Rusya'ya yeni..
    29. Bakan Varank: Yerel ile genel uyum..
    30. "Karayılan ile Bayık hayvanının..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    İşte Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anı
    İşte Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anı

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı