ABD 6’ncı Filo Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti
ABD 6’ncı Filo Komutanı Koramiral Lisa Franchetti, Deniz Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti.06 Mart 2019 Çarşamba 16:34
ABD 6’ncı Filo Komutanı Koramiral Lisa Franchetti, Deniz Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ABD 6’ncı Filo Komutanı Koramiral Lisa Franchetti 04-06 Mart tarihleri arasındaki Türkiye programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığını da ziyaret etti" denildi.
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