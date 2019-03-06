ABD 6’ncı Filo Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti ABD 6’ncı Filo Komutanı Koramiral Lisa Franchetti, Deniz Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti.

ABD 6’ncı Filo Komutanı Koramiral Lisa Franchetti, Deniz Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ABD 6’ncı Filo Komutanı Koramiral Lisa Franchetti 04-06 Mart tarihleri arasındaki Türkiye programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığını da ziyaret etti" denildi.

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