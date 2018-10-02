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ABD 54 yıl sonra bir yanlışı düzeltti

Adı 54 yıl önce yanlış yazılan "Verrazano" köprüsünün adı "Verrazzano" olarak düzeltildi

02 Ekim 2018 Salı 01:48
ABD 54 yıl sonra bir yanlışı düzeltti

ABD'nin New York eyaletinde adı 54 yıl önce yanlış yazılan "Verrazano" köprüsünün adı, "Verrazzano" olarak düzeltildi.

New York Valisi Andrew Cuomo, Brooklyn ile Staten Island bölgelerini birbirine bağlayan "Verrazano" köprüsünün adının "Verrazzano" olarak değiştirilmesini öngören kararı imzaladı.

Adı sözleşmeye yanlış geçti

Adını 1524'te New York limanını keşfeden İtalyan kaşif Giovanni da Verrazzano'dan alan köprü 1964'te kullanıma açılmıştı ancak köprünün adı inşaat sözleşmesine "Verrazano" olarak geçmiş ve böyle kalmıştı.

"İtalyan kaşife saygı için değiştirdik"

Vali Cuomo, yaptığı açıklamada İtalyan kaşife saygı için böyle bir isim değişikliğine gidildiğini belirtti.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 01:48
  1. Verrazzano
  2. Verrazano
  3. New York
  4. Giovanni da Verrazzano
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  6. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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