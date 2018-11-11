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ABD ikiyüzlülüğü! 5 bin PKK'lı teröristi sözde mezun ettiler

Türkiye'nin gözünü boyayacağını zannederek Kandil’deki terörist başlarına para ödülü koyan ABD, Haseke’de ise kurduğu terör kampında 5 bin PKK’lıyı eğiterek sözde mezun etti.

11 Kasım 2018 Pazar 08:38
ABD ikiyüzlülüğü! 5 bin PKK'lı teröristi sözde mezun ettiler

Terör örgütü PKK’nın Kandil’deki 3 elebaşı için 12 milyon dolar ödül koyan ABD, aynı anda Suriye kuzeyindeki teröristlerin eğitimine hız verdi. ABD-PKK işgalindeki Rakka’da bulunan kamptan geçtiğimiz ay binlerce teröristin mezun olmasının ardından şimdi de Haseke’deki terör kampında eğitilen 5 bin PKK’lı ‘diploma’ aldı. Haseke’de 2 ay süren terör eğitim faaliyetleri kapsamında PKK’lılara bomba, ağır silah, uçaksavar, tanksavar, nizami ve gayrinizamı harp eğitimleri verildi. Haseke’deki kampta eğitimlerini tamamlayan 5 bin PKK’lı için ABD’li eğitmenlerin de katıldığı mezuniyet töreni düzenlendi. Haseke kırsalındaki Rubar Kampı’nda teröristlere, uzmanlaştıkları konuya göre silah teslimatı yapıldı. ABD’nin teröristlere verdiği silahların tamamı DEAŞ bahanesiyle Suriye’ye gönderilen silah ve mühimmattan oluşuyor.

Müdahale korkusu

Haseke’de yaşayan Ebu Seyf, bölgede terörist eğitimlerinin son sürat artmasını Yeni Şafak’a yorumladı. ABD-PKK ittifakını harekete geçiren unsurun Tel Abyad, Ayn el-Arab, Kamışlı ve Cerablus doğusunda artan TSK hareketliliği ve PKK mevzilerinin vurulması olduğunu söyleyen Ebu Seyf, “PKK Haseke, Deyrizor, Rakka ve Münbiç bölgelerinde yaşayan Kürt, Arap ve Türkleri Esed rejimine teslim etmekle tehdit ediyor” dedi. Özellikle askerlik çağındaki gençlerin tehdit ve şantajlarla bu kamplara dahil edildiğini aktaran Hasekeli Ebu Seyf, son mezun olan 5 bin kişinin önemli bir kısmının ailelerinden zorla alınan gençlerden oluştuğunu kaydetti. 

200 dolar maaş

ABD tarafından verilen eğitimler ‘Sınır Güvenlik Birimi Özel Eğitimi’ başlığı altında gerçekleştiriliyor. Eğitim sürecinin ilk gününden itibaren tüm terör örgütü üyelerine Pentagon tarafından 200’er dolar maaş bağlanıyor. Washington yönetiminin 12 milyon dolarlık ödülüne konu olan Kandil’den ise, Haseke’deki terör kampları için 20 adet ‘tecrübeli terörist’ Suriye’ye gönderildi. Askeri eğitim saatlerine ek olarak konulan ‘beyin yıkama’ seanslarında PKK’nın kuruluşu, Abdullah Öcalan ve örgütün ideolojisi gibi konularda ayrıntılı eğitimler veriliyor. Siyasi-ideolojik eğitim seansları bazı ABD’li subaylar tarafından da izleniyor.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 08:38
  1. abd
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