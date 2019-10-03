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ABD, Somali'deki büyükelçiliğini 28 yıl sonra yeniden devreye soktu

Amerika Birleşik Devleti, Somali'de 28 yıl önce kapattığı büyükelçiliği yeniden açtı.

03 Ekim 2019 Perşembe 12:55
ABD, Somali'deki büyükelçiliğini 28 yıl sonra yeniden devreye soktu

ABD, 1991'de iç savaşın başlaması sonrası kapattığı Somali'deki büyükelçiliğini yeniden açtığını duyurdu.

ABD'nin Mogadişu Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, 5 Ocak 1991'de kapatılan büyükelçiliğin yeniden açıldığı belirtildi.

Açıklamada, büyükelçiliğin tekrar açılmasının ABD-Somali ilişkilerinin ileriye taşınması için önemli bir adım olduğu kaydedildi.

Türkiye 2011'de yeniden açmıştı

ABD, geçen yıl ülkede daimi diplomatik temsilciliğini yeniden kurmuştu.

Türkiye ise 1979 yılında faaliyete başlayan ve 1991 yılında çıkan iç savaşın ardından kapattığı büyükelçiliğini 2011'de yeniden açmıştı.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 12:55
  1. ABD
  2. Somali
  3. ABD'nin Mogadişu Büyükelçiliği
  4. ABD-Somali ilişkileri
  5. iç savaş

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