ABD, Somali'deki büyükelçiliğini 28 yıl sonra yeniden devreye soktu Amerika Birleşik Devleti, Somali'de 28 yıl önce kapattığı büyükelçiliği yeniden açtı.

ABD, 1991'de iç savaşın başlaması sonrası kapattığı Somali'deki büyükelçiliğini yeniden açtığını duyurdu. ABD'nin Mogadişu Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, 5 Ocak 1991'de kapatılan büyükelçiliğin yeniden açıldığı belirtildi. Açıklamada, büyükelçiliğin tekrar açılmasının ABD-Somali ilişkilerinin ileriye taşınması için önemli bir adım olduğu kaydedildi. Türkiye 2011'de yeniden açmıştı ABD, geçen yıl ülkede daimi diplomatik temsilciliğini yeniden kurmuştu. Türkiye ise 1979 yılında faaliyete başlayan ve 1991 yılında çıkan iç savaşın ardından kapattığı büyükelçiliğini 2011'de yeniden açmıştı.

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