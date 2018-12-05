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ABD 27 yıl sonra Somali'de diplomatik temsilcilik açtı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert:- "Bu tarihi olay, Somali'nin son yıllarda gösterdiği ilerlemenin bir yansımasıdır"

05 Aralık 2018 Çarşamba 03:25
ABD 27 yıl sonra Somali'de diplomatik temsilcilik açtı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin 1991'de kapattığı Somali daimi diplomatik temsilciliğini tekrar açtığını duyurarak "Bu tarihi olay, Somali'nin son yıllarda gösterdiği ilerlemenin bir yansımasıdır." değerlendirmesini yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Nauert, karara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açılan diplomatik temsilciliğin ABD'nin Somali ile sahip olduğu diplomatik ilişkileri biçimlendireceğini vurgulayan Nauert, şunları kaydetti:

"Bu karar Somali'nin son yıllarda gösterdiği ilerlemenin bir yansımasıdır. Dönüşümüz, ABD'nin her iki ülkenin de yararına olacak istikrar, demokrasi ve ekonomik kalkınmaya bağlı olduğunun göstergesidir. Büyükelçi Donald Yamamoto ve ekibi, zaten yakın olan ilişkilerimizi ortak hedefler kapsamında güçlendirmek adına Somali hükümeti ve halkıyla çalışmak için sabırsızlanıyor."

ABD yönetimi, 80'li yıllarda Somali'de ortaya çıkan ve Somali merkezi hükümetinin yıkılmasıyla sonuçlanan iç savaş sebebiyle 1991 yılında güvenlik gerekçesiyle başkent Mogadişu'daki büyükelçiliğini kapatmış ve elçilik çalışanlarını ülkesine geri çağırmıştı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 03:25
  1. ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Heather Nauert
  2. ABD Dışişleri Bakanlığı
  3. diplomatik temsilcilik
  4. Somali

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