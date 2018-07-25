Ağaç İstanbul
0553 313 94 23

ABD, 2500 yıllık tarihi eseri İran'a iade edecek!

New York Yüksek Mahkemesi, 82 yıl önce İran'dan çalınarak ABD'ye getirilen Ahameniş (Pers) İmparatorluğu dönemine ait yaklaşık 2 bin 500 yıllık tarihi eserin İran'a iade edilmesine karar verdi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:58
ABD, 2500 yıllık tarihi eseri İran'a iade edecek!

New York Times'ın haberine göre, bir Pers muhafızını betimleyen bas-rölyef, geçen yıl ekim ayında bir sanat fuarında sergilendiği sırada Manhattan Bölge Savcılığı tarafından satışı durduruldu.

Savcılık, eserin ilk olarak 1936'da İran'ın Persepolis kentinden daha sonra da 2011'de sergilendiği Montreal Güzel Sanatlar Müzesi'nden çalındığını ortaya çıkardı.

Londra'da yaşayan Rupert Wace ve ortağı Sam Fogg, tarihi eseri Montreal Müzesi'nin sigorta şirketinden yasal olarak satın aldıklarını iddia etse de savcılık kapsamlı soruşturma neticesinde söz konusu eserin çalındığı sonucuna vardı. Savcılıkla süren müzakerelerin ardından, Wace ve Fogg eseri 1,2 milyon dolar karşılığında savcılığa teslim etmeyi kabul etti.

New York Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada, 1936'da Persepolis'ten çalındığı göz önünde bulundurularak eserin İran'a iade edilmesine karar verildi.

Araştırmacılar, Pers İmparatorluğu'nun başkenti Persepolis kentindeki askerlerden bir kısmını resmeden 51 santimetrekare ebatlarındaki bas-rölyefin M.Ö. 510-330 yıllarına ait olduğunu belirtiyor.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:58
  1. ABD
  2. İran
  3. Tarihi eser hırsızlığı
  4. İade
  5. tarihi eser kaçakçılığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Bakan Naci Ağbal'a yeni görev
    1. Eski Bakan Naci Ağbal'a yeni görev
    2. Gayrimenkulde fiyatlar yükselecek
    3. ABD, 2500 yıllık tarihi eseri İran'a..
    4. Başpiskopos'tan tepki çeken açıklama:..
    5. Şükran Kodalak kimdir?
    6. Berna Laçin cezaevine mi girecek?..
    7. Sağlık personellerine müjde!
    8. Sivas'ta market kasasından 630 TL'yi..
    9. Kiralamadaki artış fiyatlara yansıyor
    10. 35 senedir değiştirilmedi! Yıllık..
    11. Emmanuel Macron: 1 Mayıs'ta darp..
    12. Emlak Bankası için ilk adım
    13. Yargıtay'dan yüzbinleri ilgilendiren..
    14. CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin..
    15. Yunan basını itiraf etti! Türkiye'nin..
    16. Aptala yatma Okur, gerçekleri anlat!
    17. Galatasaray transferi bitirdi! İşlem..
    18. Berna Laçin'e bir şok daha!
    19. Milli Eğitim Bakanlığı bakan..
    20. KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne..
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!