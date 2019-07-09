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ABD 2020 Başkanlık seçimi için Demokratlardan bir aday daha çıktı

ABD'li milyarder yatırımcı ve aktivist Tom Steyer, 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat Parti saflarından yarışa katılacağını duyurdu

09 Temmuz 2019 Salı 22:47
ABD 2020 Başkanlık seçimi için Demokratlardan bir aday daha çıktı

NEW YORK (AA) - ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimi için Demokrat Parti aday adayları arasına bir isim daha katıldı.

Amerikalı yatırımcı ve aktivist milyarder Tom Steyer, Demokrat Parti saflarından yarışa katılacağını duyurdu.

Steyer, kampanyasının büyük şirketlerin siyaset üzerindeki etkisinin azaltılması ve iklim değişikliğine odaklanacağını söyledi.

62 yaşındaki Steyer, Başkan Donald Trump'ın görevden alınmasını savunan liberallerin öne çıkan isimleri arasında yer alıyordu.

Steyer, ocakta Lowa'da yapılan Demokrat Parti kongresinde başkanlık yarışı yerine Trump'ın azledilmesi için çaba sarf edeceğini belirtmişti.

California kökenli Steyer'in, Kongre'de, Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nin, Trump'a yaklaşımından gittikçe rahatsız olduğu ifade ediliyordu.

Forbes dergisine göre, 1,6 milyar dolar mal varlığına sahip olan Steyer, 2016'da California senatörlüğüne, 2018'de de California Valiliğine adaylığını koymuştu.

- Demokratlarda Biden önde

Steyer ile 2020 Başkanlık seçimleri için Demokrat Partiden aday adaylığını açıklayanların sayısı 24 oldu.

Aday adaylarından California Vekili Eric Swalwell, kampanyasının ilgi çekmediğini belirterek dün yarıştan çekildiğini açıklamıştı.

Demokratlarda başkan aday adaylığı yarışını, kamuoyu yoklamalarında eski Başkan Yardımcısı Joe Biden açık farkla önde götürürken, Vermont Senatörü Bernie Sanders, onu yakından takip ediyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 22:47
  1. Demokrat Parti aday adayları
  2. Tom Steyer

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