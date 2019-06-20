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ABD 2019 İnsan Kaçakçılığı Raporu'nu açıkladı

ABD, Suudi Arabistan ve Küba'yı insan kaçakçılığı konusunda "sicili en kötü ülkeler" listesine ekledi- 2019 İnsan Kaçakçılığı Raporu:- "Uluslararası örgütler ve medya raporlarına göre, Suudi Arabistan hükümeti, yaşları 14 ile 17 arasında değişen Sudanlı çocukları Yemen savaşında kullanan ve askeri olarak eğiten militan gruplara maaş ve silah desteği vermekte"

20 Haziran 2019 Perşembe 23:57
ABD 2019 İnsan Kaçakçılığı Raporu'nu açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD, iSuudi Arabistan ve Küba'yı insan kaçakçılığı konusunda "sicili en kötü ülkeler" listesine dahil etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın açıkladığı 2019 İnsan Kaçakçılığı Raporu'nda, ülkelerin insan kaçakçılığı hakkındaki durumları ele alındı.

Ülkelerin işledikleri insan hakları ihlallerine göre derecelendirildiği raporda, üçüncü derece ile "sicili en kötü ülkeler" kategorisine giren Rusya, Çin, Venezuela, İran, Kuzey Kore, Suriye, Güney Sudan, Kongo Cumhuriyeti ve Myanmar gibi ülkelerin arasına Suudi Arabistan ve Küba'nın da eklendiği belirtildi.

Söz konusu kategoriye giren Küba ve Suudi Arabistan'a yardım konusunda belirli kısıtlamalar getirileceği vurgulanan raporun, Suudi Arabistan ile ilgili kısmında ise Riyad yönetiminin çocukları zorla silah altına alan militan grupları finanse ettiği kaydedildi.

Raporda, "Uluslararası örgütler ve medya raporlarına göre, Suudi Arabistan hükümeti, yaşları 14 ile 17 arasında değişen Sudanlı çocukları Yemen savaşında kullanan ve askeri olarak eğiten militan guruplara maaş ve silah desteği vermekte." ifadelerine yer verildi.

Libya, Somali ve Yemen'de yaşananların "özel durum" olarak tanımlandığı raporda, söz konusu ülkelerdeki insani krizin, rapor için gerekli bilgilere ulaşımı engellediği belirtildi.

Öte yandan, rapor hakkında açıklama yapan Pompeo'nun, Küba'dan bahsederken, raporda olmasına rağmen Suudi Arabistan'a değinmemesi dikkati çekti.

Pompeo, ABD'nin de içinde bulundu dünya genelinde 25 milyon kişinin insan kaçakçılığına maruz kaldığını kaydederek, "İnsan kaçakçılığı yerel ve uluslararası bir problem." dedi.



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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 23:57
  1. 2019 İnsan Kaçakçılığı Raporu
  2. ABD Dışişleri Bakanlığı

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