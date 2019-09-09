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ABD, 2017'de Rus hükümetindeki casusunu geri çekmiş

CNN, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya, İsrail'den aldığı gizli istihbarat bilgilerini vermesinin ardından, güvenlik endişeleriyle Rusya'daki gizli ajanının misyonuna son verdiğini yazdı- Beyaz Saray ve CIA, CNN'in haberini "yanlış" olarak yorumladı

09 Eylül 2019 Pazartesi 20:10
ABD, 2017'de Rus hükümetindeki casusunu geri çekmiş

WASHINGTON (AA) - ABD'nin, Başkan Donald Trump'ın, bazı istihbarat bilgilerini "kötü yönettiği" gerekçesiyle 2017'de gizli görevli Rusya yönetimi içindeki bir casusu geri çektiği iddia edildi.

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rus hükümeti içinde bulunan ve ABD'ye bilgi aktaran bir casus, Başkan Donald Trump'ın "yanlış istihbarat politikası" nedeniyle geri çekilmek zorunda kaldı.

Söz konusu karar, ABD Başkanı Trump'ın mayıs 2017'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı toplantıda, Suriye'deki DEAŞ hakkında İsrail'den aldığı gizli istihbaratı paylaşmasının ardından alındı.

Trump'ın toplantıda bu gizli bilgiyi paylaşması, Rus hükümeti içindeki casusun da deşifre olabileceği endişesi doğurdu ve dönemin CIA Direktörü Mike Pompeo, üst düzey yetkilileri uyardı.

Bunun ardından casusun misyonuna son verildi.

ABD'nin, Rus hükümeti içerisindeki kilit önemdeki casusunu görevden alması, iki ülke arasındaki gerilimin yükseldiği bir zamanda ABD yönetiminde birtakım zorluklara yol açtı.

Kaynaklar, ABD'nin görevden alınan casusa bir alternatifinin olmadığını belirtti.

- Beyaz Saray ve CIA'den CNN'in haberine tepki

CNN'in haberinin ardından açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, "Bu haber sadece yanlış olmakla kalmıyor aynı zamanda birilerinin hayatını da tehlikeye atıyor." ifadesini kullandı.

CIA Halkla İlişkiler Direktörü Brittany Barmell ise yaptığı yazılı açıklamada, "CNN'in, CIA'nın ölüm-kalım kararları aldığına dair üslubu yanlış." değerlendirmesinde bulundu.



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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 20:10
  1. casus
  2. CIA
  3. CNN
  4. istihbarat

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