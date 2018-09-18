ABD 200 milyar dolarlık ürününe daha vergi uygulayacak

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Trump, ABD Ticaret Temsilciliğine (USTR), Çin'e yönelik ikinci gümrük vergisi paketini hayata geçirme talimatı verdiğini duyurdu.

Yaklaşık 200 milyar dolarlık ürünü ilgilendiren tarifelerin bir hafta sonra uygulanmaya başlanacağını belirten Trump, "Bugün, 7 hafta süren kamuoyu bildirim süresi, oturumlar ve geniş yorum imkanlarının ardından USTR'ye yaklaşık 200 milyar dolarlık Çin ithalatına yönelik ek tarifeleri uygulamaya başlama direktifini verdim. 24 Eylül'de yürürlüğe girecek ve yıl sonuna kadar yüzde 10 seviyesinde kalacak tarifeler, 1 Ocak 2019'dan itibaren yüzde 25'e yükselecek" ifadelerini kullandı.

'267 MİLYAR DOLARLIK TARİFE ANINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK'

Trump, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki 'ticaret savaşının' büyümesine neden olacağı öngörülen açıklamasında, Çin'in misillemeye gitmesi durumunda yaklaşık 267 milyar dolarlık Çin menşeli ürünü kapsayan üçüncü tarife paketinin anında yürürlüğe gireceğini vurguladı.

'BU MESELE Şİ VE BENİM TARAFIMDAN ÇÖZÜLECEK'

Çin yönetimine "ülkenin adaletsiz ticaret uygulamalarını sonlandırma" çağrısında bulunan Trump, "Umarım, bu ticaret meselesi, sonunda büyük saygı ve yakınlık hissettiğim Çin Devlet Başkanı Şi ve benim tarafından çözülecek" görüşünü paylaştı.