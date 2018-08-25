ABD 2. Filo'yu yeniden kurdu!

ABD Donanması Deniz Operasyonları Komutanı John Richardson, bugün Norfolk deniz üssünde düzenlenen törende, "Rekabet üstünlüğümüzü ve denizdeki hakimiyetimizi korumak zorundayız" diye açıkladı.

Richardson, 2. Filo'nun Sovyetler Birliği yerine 'yeniden doğan Rusya' koşullarında hareket etmek zorunda olduğunu da sözlerine ekledi.

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE KURULMUŞTU

2. Filo, 1950 yılında kurulmuş, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'ne karşı mücadelede önemli rol oynamıştı. Filo, ABD Başkanı Barack Obama döneminde, 2011'de feshedilmişti.

ABD Donanması, geçtiğimiz mayıs ayında da 2. Filo'nun canlandırıldığını açıklamıştı. Görev yeri ABD'nin Doğu Kıyısı ve Atlas Okyanusu olacak filonun temel görevi olarak Moskova'nın, ABD müttefiklerine yönelik 'toprak iddialarına' karşı koymak gösterildi.