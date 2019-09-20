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ABD 2 Kübalı diplomatı ülkeden kovdu

ABD, Küba'nın New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) misyonunda çalışan iki diplomata 'ülkeyi terk edin' çağrısında bulundu.

20 Eylül 2019 Cuma 11:32
ABD 2 Kübalı diplomatı ülkeden kovdu

ABD, Küba'nın New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) misyonunda çalışan iki diplomatının ülkeden ayrılması çağrısında bulundu.

Küba makamlarına gönderildi

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD aleyhine faaliyet yürüttükleri tespit edilen" Küba'nın BM Temsilciliğinde görevli iki diplomatın ülkeden ayrılması talebinin Küba makamlarına iletildiği bildirildi.

Ülkeden ayrılması talep edilen görevlilerin  "diplomatik konut dokunulmazlığını suistimal ettiğini" ileri süren Bakanlık Sözcüsü Morgan Ortagus, "ABD ulusal güvenliğini tehdit eden her türlü girişimi ciddiyetle ele alıyoruz ve konut dokunulmazlığını suistimal eden başka personel olup olmadığını araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Ortagus, ayrıca Küba'nın New York'taki misyonunda görevli tüm personele seyahat sınırlaması getirildiğini, personelin seyahat serbestisinin BM merkezinin bulunduğu Manhattan Adası'yla sınırlandırıldığını ekledi. 

Talebin salı günü New York'ta başlayacak BM Genel Kurulu toplantısı öncesine denk gelmesi dikkati çekti.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 11:32
  1. Birleşmiş Milletler
  2. ABD
  3. Küba
  4. BM Genel Kurulu
  5. ABD Dışişleri Bakanlığı

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  • HalkHalk20 dk önce
    Ama amerikanlar kendileri herkesin en mahremine kadar giriyor,ş.fsizler Aynısını yapana tahammülü yok p...ştun

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