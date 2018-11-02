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Mahmud Abbas'tan teröristbaşı Netanyahu'ya ret

İsrail Kanal 2 televizyonu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İşgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, taraflar arasında yeniden iletişim kurulması yönündeki tekliflerini geri çevirdiğini iddia etti.

02 Kasım 2018 Cuma 10:38
Mahmud Abbas'tan teröristbaşı Netanyahu'ya ret

İsrail Kanal 2 televizyonu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, taraflar arasında yeniden iletişim kurulması yönündeki tekliflerini reddettiğini iddia etti.

Kanal 2, Netanyahu'nun, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in (ŞABAK) Başkanı Nadav Argaman'ı geçen aylarda pek çok kez Abbas'la görüşmesi ve onu yeniden iletişim kurmaya ikna etmesi için gönderdiğini ancak Abbas'ın buna yanaşmadığını öne sürdü.

Teröristbaşından sözde büyük ekonomik projeler teklifi

Habere göre, Netanyahu'nun teklifleri arasında, Filistin ekonomisinin iyileştirilmesi amacıyla Gazze'de su ve doğalgaz yatırımı ile ortak sanayi bölgesi kurulması gibi büyük ekonomik projelerin hayata geçirilmesi yer aldı. Ayrıca Netanyahu, Argaman kanalıyla Filistinli yetkilileri de Tel Aviv yönetimini boykot siyasetinin sonuç getirmeyeceğine ikna etmeye çalıştı.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in 1967 sınırlarını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

Abbas ise pazar günü gerçekleşen Filistin Merkez Konseyi 30. dönem toplantısında, İsrail işgali, ABD'nin İsrail'in tarafını tutması ve ülkedeki siyasi bölünmüşlükle mücadele için "çok önemli ve zor" kararlar alma arifesinde olduklarını söylemişti.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 10:38
  1. İsrail Kanal 2 televizyonu
  2. Mahmud Abbas
  3. Netanyahu
  4. Filistin

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