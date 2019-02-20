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Abbas'tan "İsrail'in kesinti yapacağı ödenekleri kabul etmeyeceğiz" açıklaması

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:28
Abbas'tan "İsrail'in kesinti yapacağı ödenekleri kabul etmeyeceğiz" açıklaması

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Filistin'e ait vergiler konusunda aldığı son karara karşılık kesinti yapılmış herhangi bir ödeneği kabul etmeyeceklerini duyurdu.

Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberine göre, Ramallah'taki başkanlık konutunda dün ABD merkezli barış yanlısı Yahudi lobi kuruluşu "J Street" ve ABD'deki Demokrat Parti'den bazı Kongre üyelerini kabulünde konuşan Abbas, İsrail'in Filistinli şehit ve tutuklu ailelerine ayrılan 139 milyon dolarlık ödeneği kesme kararına tepki gösterdi.

İsrail'in hesaba çekilmesi ve cezalandırılması için ilgili her yere başvuracağını belirten Abbas, kesinti yapılmış herhangi bir ödeneği kabul etmeyeceklerini, şehit ve tutuklu ailelerine yapılan ödemelerin devam edeceğini vurguladı.

İsrail güvenlik kabinesi, 17 Şubat'ta, Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden Filistin yönetiminin tutuklu ve şehit yakınları için ayırdığı 502 milyon 697 bin şekel (yaklaşık 139 milyon dolar) tutarındaki ödeneği kesme kararı almıştı.

İsrail'in Filistin Maliye Bakanlığı adına topladığı vergi aylık ortalama 700 milyon şekeli (yaklaşık 190 milyon dolar) buluyor. İsrail, bu tutarın yüzde 3'ünü tahsil bedeli olarak kesiyor.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor. Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ve şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor.


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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:28
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. vergi

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