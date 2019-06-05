Abbas'tan "Filistin davası aleyhine tüm komploların üstesinden gelebilme" temennisi

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümüne yönelik "Yüzyılın Anlaşması" planı da dahil Filistin davası aleyhine olan tüm komploların üstesinden gelinebilmesini temenni ettiğini belirtti.

Ramallah kentinde kıldığı bayram namazı sonrası gazetecilere kısa bir açıklamada bulunan Abbas, Filistin halkının ve dünyadaki Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiğini söyledi.

Abbas, bir sonraki bayramda vatanlarının özgürleştirilmiş, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmuş, "Yüzyılın Anlaşması" planı da dahil Filistin meselesi aleyhine olan tüm komploların üstesinden gelinmiş olmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Filistin daha önce Şevval ayının hilalinin pazartesi günü görülmediğini, bu nedenle bayramın ilk gününün bugün olacağını açıklamıştı.

Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Lübnan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Bahreyn ve Cezayir olmak üzere 9 Arap ülkesi ise bayramı dün idrak etmişti.



Filistin gibi Mısır, Ürdün, Libya, Tunus, Suriye ve Sudan da dün son oruçların tutulacağını ve bugün bayramın idrak edileceğini duyurmuştu.

- "Yüzyılın Anlaşması"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.



Planın, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içerdiği de belirtiliyor.



İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği kaydedilen planda, Filistin tarafına bazı maddi yardımlar ile Kudüs'ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği ifade ediliyor.





