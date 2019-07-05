Abbas’tan Amerika’ya mesaj! Filistin’in paraya değil devlete ihtiyacı var

Amerika Başkanı Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner’e hazırlattığı “Yüzyılın Anlaşması” sözde barış planının ekonomi ayağını oluşturan Bahreyn Çalıştayı’na Filistin’in tepkisi dinmiyor...

ABD’nin Bahreyn’in başkenti Manama’da düzenlediği çalıştayın Filistin’in boykotu nedeniyle başarısız olduğunu belirten Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin’in kabul etmediği ya da katılmadığı herhangi bir plan yahut anlaşmanın başarılı olamayacağını söyledi. Filistin meselesinde öncelikle siyasi çözümün geldiğini, ekonomik konuların ikinci planda olduğunu ifade eden Abbas, “Filistinlilerin şu an ekonomiye değil onur, güvenlik ve devlete ihtiyaçları var. Amerika bizi ekonomi ve para yalanıyla kaldıramaz” ifadelerini kullandı.

İsrail’le normalleşme hatadır

Abbas, İsrail’le ilişkide olan Arap ülkelerine, “Filistin meselesinin çözümünden önce Arap ülkelerinin İsrail’le girişeceği herhangi bir normalleşme süreci yapılmaması gereken siyasi bir hatadır” dedi.

Başkenti Doğu Kudüs olmak üzere 1967 sınırlarına tabi bağımsız bir devlet ve Filistinli mültecilerin topraklarına dönebilmesi dışında başka bir şey istemediklerini kaydeden Abbas, şöyle devam etti: “Bireysel ve tek taraflı kararları uygulamayız ve kabul etmeyiz. Eğer (İsrail ve ABD) bir şeyi zorla uygulamak isterse Allah ve halkımız bizimle beraber. Çünkü biz haklıyız, bu da yeterli.”

“Yüzyılın Anlaşması” planını kabul etmediklerini yineleyen Abbas, “Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasından ve Filistinli mülteciler ve sınır dosyalarını masadan kaldırmasından sonra Trump’tan ne bekleyebiliriz?” ifadelerini kullandı.

Abbas, ABD’nin, iki devletli çözümü, Kudüs’ün işgal altında olduğunu ve uluslararası meşruiyeti kabul ettiği günün ertesinde Beyaz Saray’da olacağını da söyleyerek Washington’a kapıları aralık bıraktığını da belirtti.