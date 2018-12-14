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Abbas'tan abisinin vefatı dolayısıyla Heniyye'ye taziye

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas lideri İsmail Heniyye'yi arayarak abisinin vefatı nedeniyle başsağlığı diledi- İkili arasında bir yıldır ilk kez telefon görüşmesi yapıldı

14 Aralık 2018 Cuma 23:14
Abbas'tan abisinin vefatı dolayısıyla Heniyye'ye taziye

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye abisi Halid Heniyye'nin (70) vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Mahmud Abbas'ın, Hamas lideri Heniyye'yi arayarak abisinin vefatı nedeniyle taziyelerini sunduğu belirtildi.

Hamas ve Fetih hareketleri arasında uzlaşı konusunda anlaşmazlıklar sürerken, Abbas ile Heniyye arasında en son telefon görüşmesinin Aralık 2017'de gerçekleştiği hatırlatılarak, ikilinin bir yıldır ilk kez telefon görüşmesi yaptığı aktarıldı.

Halid Heniyye'nin bugün Gazze'nin Şeyh Rıdvan mahallesinde vefat ettiği duyurulmuştu.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 23:14
  1. Filistin
  2. Gazze
  3. Mahmud Abbas

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