Abbasoğlu, Arcaklıoğlu ve Akağaç’tan ’geçmiş olsun’ ziyareti

Kütahya’nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkeren Abbasoğlu, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu ve Dumlupınar Belediye Başkanı Şemseddin Akağaç ile birlikte, Eyidemir köyünde ikamet eden ve bir süre önce göz ameliyatı olan Hafize Gül’e ’geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Abbasoğlu ’’Vatandaşlarımızın sorunları ve sıkıntılarının çözümü konusunda her daim yanlarındayız, kurum olarak kapılarımız daima açıktır’’ dedi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemseddin Akağaç, yaptığı da yaptığı açıklamada, ’’Belediye olarak ilçe merkezi, köy ayrımı yapmadan tüm vatandaşlarımızın her daim hizmetindeyiz’’ diye konuştu.