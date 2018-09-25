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'Abbas'ın konuşması barış için son fırsat olabilir'

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Mahmud Abbas'ın perşembe günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmanın 'barış için son fırsat olabileceğini' kaydetti.

25 Eylül 2018 Salı 21:14
'Abbas'ın konuşması barış için son fırsat olabilir'

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre Ebu Rudeyne yaptığı basın açıklamasında, Abbas'ın konuşmasının, yol ayrımı niteliğinde olacağını, Filistin halkının karşı karşıya bulunduğu sorunlarla yüzleşme konusunda yeni bir merhaleye hazırlık teşkil edeceğini ifade ederek, "Abbas'ın perşembe günü BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma, barış için son fırsat olabilir." dedi.

Abbas'ın konuşmasının, bölgedeki ve dünyadaki olayları derinden etkileyecek kapsamlı ulusal stratejik bir vizyonu içerdiğine dikkati çeken Ebu Rudeyne, "Kudüs ve mukaddes değerler olmaksızın bölgede adil ve daimi bir barış olamaz, Kudüs olmaksızın bir çözüm olamaz. Bölge ise istikrarsızlık ve sonu gelmeyen savaş dairesi içinde kalacaktır." diye konuştu.

Ebu Rudeyne, Filistin halkı ve yönetiminin kabul etmediği, uluslararası ve Arap meşruiyetine bağlı olmayan herhangi bir anlaşma, karar ya da prosedürün meşruiyetinin olmadığının altını çizdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, BM 73. Genel Kurulu'nda perşembe günü konuşma yapması bekleniyor.

 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 21:14
  1. Mahmud Abbas

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