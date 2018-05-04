Abbas: Yahudilere saygı duyuyorum, özür dilerim

Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 23. dönem toplantısında Filistin Ulusal Konsey'i tarafından yeniden Filistin Kurtuluş Örgütünün başkanlığına getirildi. 12 yıldır liderlik koltuğunda oturan Abbas, seçimi sonrası kısa süre önce yaptığı bir konuşmaya ilişkin eleştiriler karşısında özür dilediğini duyurdu.

"Yahudi soykırımının sebebi Yahudilerdir" sözlerinden ötürü özür dileyen Abbas, niyetinin "Yahudiler'i gücendirmek olmadığını" belirterek, "İnsanlar, özellikle Yahudiler benim konuşmamdan rencide olduysa özür dilerim" dedi.

"Yahudiliğe tamamen saygı duyduğunu" belirten Abbas Yahudi soykırımını "tarihteki en iğrenç suç" olarak niteledi.

İsrail Savunma Bakanı Lieberman ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Abbas'ın soykırım inkarcısı olduğunu ileri sürerek. Özrün kabul edilmediğini açıkladı.