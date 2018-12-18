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Abbas Ürdün Kralı ile "Batı Şeria'daki gerginliği" görüştü

Ürdün Kralı Abdullah, Batı Şeria'daki gerginliği tırmandırmaya son vermesi için İsrail'e uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu

18 Aralık 2018 Salı 18:29
Abbas Ürdün Kralı ile "Batı Şeria'daki gerginliği" görüştü

AMMAN (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas resmi ziyaret için geldiği Ürdün'de Kral 2. Abdullah ile "Batı Şeria'da yaşanan son gerginlikleri" görüştü.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, başkent Amman'da ülkesini ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya geldi.

Görüşmede Kral Abdullah, İsrail'in Batı Şeria'da gerginliği tırmandırması karşısında uluslararası toplumun sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini belirterek, İsrail'e yalnızca daha fazla şiddet doğuran bu uygulamalarına son vermesi için baskı yapılması çağrısında bulundu.

Ürdün Kralı, Filistin ile İsrail arasında 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmasını öngören iki devletli çözüm temeline dayalı müzakerelerin yeniden başlaması ve barış sürecindeki durgunluğun sona ermesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'in adil ve kalıcı bir barışın önündeki en önemli engellerden birini teşkil eden Batı Şeria'da Filistinlilere ait topraklara el koyma ve yerleşim birimleri inşasına devam etme şeklindeki taraflı tutumunun karşısında olduklarını dile getiren Kral Abdullah, "Ürdün, tüm gücü ve imkanıyla adil ve meşru haklarını elde etme yolundaki Filistinli kardeşlerinin yanında duruyor." ifadelerini kullandı.

Kral Abdullah, Filistin halkının yararına olacak şekilde siyasi çözümler bulunması için uluslararası toplumla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

- Abbas'tan Batı Şeria'daki gerginlik sonrası Ürdün ziyareti

Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün'ün Filistin halkı ve davasına yönelik tutumundan övgüyle bahsetti.

Abbas'ın Ürdün ziyareti, Batı Şeria'da son günlerde artan gerginlik ve Avustralya'nın Kudüs kararı akabinde gerçekleşti.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria, son günlerde İsrail ile Filistinliler arasında tırmanan gerginliklere sahne olurken Avustralya'nın Kudüs kararı Filistin ve Arap dünyasından tepki çekmişti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, 15 Aralık'ta yaptığı açıklamada, hükümetinin Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanımaya karar verdiğini duyurmuştu.

Arap Birliği, Filistin'in talebi üzerine bugün "Batı Şeria'daki gerginliği" görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de olağanüstü toplandı.



Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 18:29
  1. Amman
  2. Kral 2. Abdullah
  3. Mahmud Abbas
  4. Ürdün

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