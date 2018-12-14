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Abbas, Mısır istihbarat heyetiyle bölgedeki gelişmeleri görüştü

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te tansiyon yükselirken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Batı Şeria'yı ziyaret eden Mısır istihbaratı heyetiyle bir araya geldi

14 Aralık 2018 Cuma 04:37
Abbas, Mısır istihbarat heyetiyle bölgedeki gelişmeleri görüştü

RAMALLAH (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te tansiyon yükselirken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Batı Şeria'yı ziyaret eden Mısır istihbaratından bir heyetle bir araya geldi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Abbas, Ramallah'a gelen Mısır istihbaratından bir heyetle görüştü.

Mısır heyeti, Kahire'nin, Filistin yönetiminin ve Filistin halkının kazanımlarının ve değerlerinin korunması için Filistin'in tüm bölgelerinde istikrar ve sükunetin desteklenmesi adına her türlü çabayı gösterdiğini ifade etti.

Heyet aracılığıyla Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'den Abbas'a, Filistin Devlet Başkanı'nın maruz kaldığı tahrik içerikli ifadelerin kınandığı ve kendisine destek içeren bir mesajın da iletildiği kaydedildi.

- Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerginlik tırmanıyor

Son günlerde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilim giderek artıyor.

Dün sabah Batı Şeria'daki yasa dışı Ofra Yahudi yerleşim yeri yakınında bir durakta bekleyenlerin üzerine ateş açılması sonucu 2 İsrailli öldü, 2 İsrailli ağır şekilde yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi olay yerinden kaçarken, İsrail güçleri Ramallah kentinin giriş ve çıkışlarını kapattı.

Filistin basınında öldürülen İsraillilerin asker olduğu belirtilirken, İsrail ordusu da daha sonra yaptığı yazılı açıklamayla bu bilgiyi teyit etti.

Öte yandan dün sabahın erken saatlerinde Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir Filistinli, 2 İsrail polisini bıçakla yaraladı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Filistinli, İsrail güçleri tarafından öldürüldü.

Dün gece ise 9 Aralık'ta Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında düzenlenen ve 6 İsraillinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının sorumlusu olduğu iddia edilen Filistinli Salih Ömer Salih el-Bergusi, İsrail güçlerince Ramallah kenti yakınlarındaki Serda beldesindeki bir eve düzenlenen baskında öldürülmüştü.

Yine dün gece Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Asker isimli mülteci kampında çıkan çatışmada, 7 Ekim'de Burkan sanayi bölgesinde 2 İsraillinin ölümüyle sonuçlanan saldırının sorumlusu Eşref Nualve'nin öldürüldüğü belirtilmişti.


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 04:37
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