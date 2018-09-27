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Abbas: Kudüs satılık değildir

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Kudüs'ün satılık olmadığını ve Filistin halkının haklarının pazarlık konusu yapılamayacağını söyledi.

27 Eylül 2018 Perşembe 21:31
Abbas: Kudüs satılık değildir

Devlet Başkanı Abbas, 73'üncü BMGK'de yaptığı konuşmada, İsrail'in yanı sıra ABD yönetimini hedef alan sert açıklamalar yaptı

İsrail Meclisi tarafından temmuz ayında çok az bir oy farkla kabul  edilen "Yahudi Ulus Devlet Yasası"nı kınayan Abbas, bu yasanın İsrail vatandaşı ve İsrail'in nüfusunun yüzde 20'sini oluşturan Filistinlilere karşı ayrımcılığı  yasallaştırdığını belirtti.

Yahudi Ulus Devlet Yasasının ırkçı bir yasa olduğunu  ve iki devletli çözüm olasılığını ortadan kaldırdığını belirten Abbas,  "Uluslararası hukuka aykırı bu yasa tüm kırmızı çizgileri aşmıştır ve ırkçı bir  devlet kurulmasına neden olacaktır." dedi.

"ABD ALDIĞI KARARLARLA İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN ALTINI OYUYOR"

Konuşmasının büyük bir bölümünü ABD yönetimine dönük eleştirilere  ayıran Abbas, ABD'nin barış girişimini sabırla beklediklerini ancak Washington'un  süreçteki rolü ve taahhüdüyle tamamen çelişen kararlar ve eylemlere imza attığını  söyledi.
 
ABD yönetiminden Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan kararın  yanı sıra, Filistinlilerle yardımların kesilmesi ve yasa dışı Yahudi yerleşim  yerlerine yönelik kararlarını yeniden gözden geçirerek iptal etmesini isteyen  Abbas, "Bu tür kararlar iki devletli çözümün altını oyuyor." diye konuştu.
 
Washington yönetiminin çok fazla İsrail'den yana olduğunu belirten  Abbas, ABD'nin Filistin-İsrail meselesinde tek başına ara bulucu olmasını kabul  etmeyeceklerini dile getirdi.

"BAŞKENTİ KUDÜS OLAN BAĞIMSIZ FİLİSTİN KURULMADAN BARIŞ GELMEZ"

"Kudüs satılık değildir. Filistin halkının hakları pazarlık konusu  yapılamaz." cümlelerini kuran Abbas, bölgeye barış gelmesinin yolunun başkenti  Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından geçtiğini, aksi  halde bölgeye barış gelmesinin mümkün olmadığını söyledi.
 
Filistin halkının çok fazla kurban verdiğini ifade eden ve Filistin  halkının barışa inanmaya devam edeceğini kaydeden Abbas, "Müzakereye karşı  değiliz ve hiçbir zaman müzakere önerisini reddetmedik. Barış için elimizi  uzatmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 21:31
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