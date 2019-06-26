Abbas ile Kral Abdullah'tan "Arap Barış Girişimi'ne bağlılık" vurgusu

KUDÜS (AA) – Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, bir kez daha işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde iki devletli çözümü öngören Arap Barış Girişimi'ne bağlılıklarını yineledi.



Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Arap Barış Girişimi'ne bağlılıklarını vurguladı.

İki lider, Filistin-İsrail meselesinin en adil çözümünün 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması olduğunu ifade etti.

Abbas'ın Filistin davasına verdiği "tavizsiz" desteğinden dolayı Ürdün Kralı'nı takdir ettiği belirtilen haberde, iki liderin bölgede devam eden mevcut hassas koşulların gölgesinde koordinasyon ve istişareyi güçlendirme konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, Bahreyn'de dün başlayan Filistin konulu ekonomi çalıştayı öncesi Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail ile Filistin arasında sağlanacak bir anlaşmanın Arap Birliği ülkelerinin 2002'de kabul ettiği Arap Barış Girişimi doğrultusunda olmayacağını söylemişti.



Arap Birliği üyesi ülkeler tarafından 2002'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul edilen Arap Barış Girişimi bildirisinde, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmenin reddedildiği belirtiliyor.



- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon



ABD'nin İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade edilen Bahreyn'deki "Refah İçin Barış" adlı ekonomi çalıştayı, ABD'nin katkılarıyla dün Manama'da başladı.



Çalıştayda Filistin'e yapılacak ekonomik yardımların masaya yatırılması ve hangi ülkelerin bu yardımları üstleneceği gibi konuların konuşulması bekleniyor.



"Yüzyılın Anlaşması" planına karşı çıkan ve bu planının ekonomi ayağını oluşturan Bahreyn'deki çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykot etmeye çağırmıştı.



Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.



İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini dile getirmişti.