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Abbas Gündüz: “İstanbul’un tercihi Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım”

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, 23 Haziran İstanbul seçimlerinde tercihlerinin Binali Yıldırım olduğunu söyledi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:08
Abbas Gündüz: “İstanbul’un tercihi Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım”

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, 23 Haziran İstanbul seçimlerinde tercihlerinin Binali Yıldırım olduğunu söyledi.


15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği ve tüm emniyet şehitleri, gazi aileleri olarak 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti adayı Binali Yıldırım’ı desteklediklerini belirten Gündüz, hemşehrilerin Binali Yıldırım’a teveccühlerinin ve desteklerinin tam olduğunu dile getirdi. Başkan Gündüz, "Ülkenin ve milletin bekası için bir yıl önce AK Parti ve MHP arasında kurulan Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde devam edilmesi ve 23 Haziran’da İstanbul’da yapılacak seçimlerin her iki partinin de çalıştıklarını biz şehit ve gazi ailelerini heyecanlandırmış 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği ve tüm emniyet şehitleri, gazi aileleri olarak 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti adayı Binali Yıldırım’ı destekliyoruz. İstanbul’a daha güzel hizmetler gelmesi için ittifakı destekleyerek memleketin bekası için iki partinin birlikte çalışmasının İstanbul’u daha ileriye taşıyacağı için sonuna kadar İstanbul’daki şehit ve gazi ailelerimizle Iğdırlı, Ardahanlı ve Karslıhemşehrilerimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde AK Parti adayı Binali Yıldırım’a 23 Haziran’da tam destek vereceklerini beyan ettiler. Cumhur İttifakı seçimden seçime kurulan bir ittifak değil, mezara kadar gidecek bir ittifak. İnşallah bu şekilde birlikte güzel hizmetlerde bulunarak İstanbul daha da güzelleşecek. Hem şehit ve gazi ailelerimiz hem de Iğdırlı, Ardahanlı ve Karslı hemşehrilerinizin Binali Yıldırım’a teveccühü ve destekleri tamdır. Onların bu ilgisi sevgisi bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. İnşallah bu ilgi ve sevgileri 23 Haziran’da sandıklara olumlu yönde etki edecektir ve Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım gece gündüz çalışarak güzelim ve dünya şehri İstanbul’umuza hizmet etmeyi nasip eder” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 10:08
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