Abbas Gündüz 15 Temmuz gecesini Akit’e anlattı!

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Türk milletinin iradesine sahip çıktığı, geceyi anlatan Abbas Gündüz, “15 Temmuz 2016’da FETÖ/PDY tarafından düzenlenen hain darbe girişimi, milletimizin kutlu direnişiyle bertaraf edilmiştir. 251 vatandaşın şehit olduğu, 2 bin 196 vatandaşın da gazi olduğu karanlık gecede yaşananlar asla unutulmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri üniformasını giyen teröristler, ülkede sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı. İstanbul’daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü jandarma tarafından kapatıldı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve yaklaşık 50 kadar milletvekilinin mecliste bulunduğu sırada F-16 savaş uçakları meclis üzerinde uçuş yaparak parlamentoyu dört kez bombaladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalama girişiminde bulunulsa da başarılı olunamadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı suikast girişiminde bulunuldu. Birçok üst düzey askeri yetkili darbeyi gerçekleştiren askerler tarafından rehin alındı. Ancak başarılı olamadılar” ifadelerini kullandı.

Kahraman Türk milletini hesap edemediler

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısının ardından milletin birkaç saat içinde vatan ekseninde birleştiğini belirten Gündüz, “Gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk’te gerçekleştirdiği bağlantıda darbecilere hiçbir şekilde imkan tanınmayacağını ifade etti. Halkı darbeye tepki göstermek için meydanlara ve havalimanlarına çıkmaya davet etti. 15 Temmuz gecesi Ankara’da evimizde otururken, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı karşısında Meclis kavşağına inerek ve telefon rehberimdeki bütün tanıdıklarımı arayarak, ülkesini, devletini seven, gerekirse canını bile düşünmeden feda edebilecek her vatandaş gibi ben de siper aldım. FETÖ’cülere karşı yoğun direnç gösterdik. Şehitliği göze aldık. Ama onların hesap edemediği bir mucize gerçekleşti. Milletimiz birkaç saat içinde vatan ekseninde birleşti. Türkiye’nin her köşesinde yüz binler sokaklara aktı. Kitleler tanklara, kurşunlara karşı yürüdü. Yaşlılar, gençler, kadınlar kurşunlara meydan okuyor, tarih değiştiriyordu. Millet Çanakkale ruhu ile yeniden ayağa kalkmıştı” şeklinde konuştu.