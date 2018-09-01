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Abbas: Filistin uzlaşısı için Mısır'ın ara buluculuğuna bağlıyız

Abbas, Filistin iç bölünmüşlüğünü bitirme amacıyla yürütülen uzlaşı çabaları için Mısır’ın ara buluculuğuna bağlı olduklarını söyledi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 22:16
Abbas: Filistin uzlaşısı için Mısır'ın ara buluculuğuna bağlıyız

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin iç bölünmüşlüğünü bitirme amacıyla yürütülen uzlaşı çabaları için Mısır’ın ara buluculuğuna bağlı olduklarını söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Devlet Başkanı Abbas’ın İsrail işgali altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentindeki Devlet Başkanlığı Sarayı’nda Mısır istihbaratından bir heyet ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Filistin iç bölünmüşlüğünün sona erdirilmesi için Kahire’nin rolüne vurgu yapan Abbas’ın Mısır’ın ara buluculuğunu takdir ettiği ve buna bağlı olduklarını ifade ettiği belirtildi.

Öte yandan Mısır istihbaratı heyeti başkanı Amr Hanefi ise Mısır’ın ara buluculuk rolünü sürdürmeye, Filistin iç uzlaşısının sağlanması ve Abbas’ın liderliğinde ulusal birliğin sağlanması için çabalarına devam edeceğini vurguladı.

Haberde iki tarafın aynı bağlamda Filistin ve Mısır liderleri arasındaki iletişimi sürdürmek ve gelecek birkaç gün içinde somut başarıların elde edilmesini engelleyen faktörlerin üstesinden gelmek konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

Filistin uzlaşı çabaları

Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılması için Mayıs 2011'de Mısır, Şubat 2012'de ise Katar ara buluculuğunda uzlaşı görüşmeleri yapılmasına rağmen üzerinde mutabakata varılan konular uygulanamamıştı.

Fetih ve Hamas, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması, genel ve başkanlık seçimlerinin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması metni imzalamıştı. Uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi ayrılıkları sebebiyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevlerini yerine getirememişti.

Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı. Fetih ve Hamas hareketleri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle bu anlaşmanın da uygulanmasında zorluklar yaşanıyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 22:16
  1. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
  2. Anadolu Ajansı

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