0553 313 94 23

Abbas, Bahreyn çalıştayına katılmayacağını yineledi

30 Mayıs 2019 Perşembe 05:46
Abbas, Bahreyn çalıştayına katılmayacağını yineledi

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Bahreyn'de düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına katılmayacağını yineledi.

Filistin haber ajansı WAFA'a göre, Abbas, Ürdün'ün başkenti Amman'da, Bahreyn Kralı'nın temsilcisi Abdullah bin Hamed Al Halife ile bir araya geldi. Abbas, Bin Hamed'e, söz konunu çalıştaya katılmayacağını iletti.

Ülkesinin söz konusu çalıştayın organizatörlüğünü değil sadece ev sahipliğini yaptığını belirten Bin Hamed ise Bahreyn'in, Filistin meselesinin, 1967 sınırlarında iki devletli çözüm ve uluslararası kararlar temelinde çözülmesinden yana olduğunu vurguladı.

Bin Hamed, dünyanın en haklı meselesi olan Filistin meselesinin sadece siyasi yollardan çözülebileceğini kaydetti.

Abbas dün yaptığı açıklamada, ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” projesi ile Bahreyn'in başkenti Manama'da gelecek ay düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayıyla ilgili, “Yüzyılın utancının da Bahreyn’deki çalıştayın da cehenneme kadar yolu var” demişti.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Manama'da düzenlenecek "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah İçin Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 05:46
  1. Bahreyn çalıştayı
  2. Mahmud Abbas

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika'da büyük şok... Son 30 günde ikinci kez oldu
    1. Amerika'da büyük şok... Son 30 günde..
    2. Bakan Soylu STK temsilcileri ve kanaat..
    3. Abbas, Bahreyn çalıştayına..
    4. Suudi Arabistan ve Libyalı yetkililer..
    5. BAE ve ABD'den savunma alanında iş..
    6. 30.05.2019 Günün âyet ve hadisi
    7. Katar'dan "uyguladığımız prosedür..
    8. Bilirkişilere ödenecek ücretler belli..
    9. TEM otoyolunda iki kamyon çarpıştı: 1..
    10. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    11. Irak'ta bir Fransız'a daha DEAŞ..
    12. Pendik'te trafik kazası: 2 yaralı
    13. Kocaeli'de "kumar" operasyonu
    14. Solingen faciasında ölenler anıldı
    15. Cezayir'de FLN, Meclis Başkanını..
    16. Vali Varol: "Toplumun her kesimini..
    17. İran Meclisi'nde haykırdı: Neden bu..
    18. GÜNCELLEME - Tuna nehrinde yolcu..
    19. Pentagon'dan Yunanistan'a sevkiyat..
    20. "Fransa'nın silahları Yemen'de..
    21. Netanyahu'ya şok! Meclis kendini..
    22. Filistin-Türk İşadamları Derneği'nden..
    23. Hükümeti kuramayan Netanyahu..
    24. "Türkiye, İİT'nin ortak hedefleri için..
    25. Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı
    26. "Irak çevresindeki ülkelerle iyi..
    27. Hamaney'den "İran, ABD ile müzakere..
    28. Başkonsolos'tan Ramazan ayında..
    29. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kabinenin..
    30. Safranbolu’da İstanbul’un fethinin..
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Zümrüt Apartmanı'ndan sonra bir skandal da Elif Şafak kitabından! Rezil satırlar...
    Zümrüt Apartmanı'ndan sonra bir skandal da Elif Şafak kitabından! Rezil satırlar...
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    S-400 için bomba açıklama! Test aşamasına gelindi
    S-400 için bomba açıklama! Test aşamasına gelindi