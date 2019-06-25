0553 313 94 23

"Abbas, Bahreyn çalıştayına karşı uluslararası konferans düzenlenmesi için çalışacak"

Filistin Cezayir Büyükelçisi Emin Makbul: "Abbas, ABD'nin bölgedeki barış dosyası üzerindeki tekelini kırmayı amaçlayan konferansa destek toplamak için diplomatik turlar düzenleyecek"

25 Haziran 2019 Salı 23:28
"Abbas, Bahreyn çalıştayına karşı uluslararası konferans düzenlenmesi için çalışacak"

CEZAYİR (AA) - Filistin'in Cezayir Büyükelçisi Emin Makbul, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Bahreyn çalıştayına karşı uluslararası konferans düzenlemek için çalışacağını açıkladı.

Cezayir'deki Filistinlilerin Büyüelçilik binası önündeki "Manama çalıştayı ve Yüzyılın Anlaşması" planı karşıtı gösterisi kapsamında AA muhabirine açıklamada bulunan Makbul, "Abbas, ABD'nin bölgedeki barış dosyası üzerindeki tekelini kırmayı amaçlayan konferansa destek toplamak için diplomasi turları düzenleyecek." dedi.

Abbas'ın bir süredir Rusya, Fransa ve başka ülkeleri Filistin meselesiyle ilgili uluslararası bir konferans düzenlemeye teşvik ettiğini dile getiren Makbul, İsrail ile ABD'nin bu çabaları sabote etmeye çalıştığını vurguladı.

"Biz, bugünden itibaren ABD'nin oynadığı bu rolü kabul etmeyecek, dünya ülkelerinin katılacağı uluslararası bir konferansı kabul edeceğiz." ifadesini kullanan Makbul, ABD'nin Filistin meselesini tasfiye etme planı üzerinde, Rusya ve Çin reddettiği için uluslararası mutabakat sağlanamayacağını kaydetti.

Bahreyn'in başkenti Manama'da bugün başlayan ve 26 Haziran'da sona erecek "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 23:28
  1. Cezayir
  2. Mahmud Abbas

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Tekin: "İlçe tarihimize ışık tutacağız"
    1. Başkan Tekin: "İlçe tarihimize ışık..
    2. Vali Pehlivan, LGS birincisi Göktuğ..
    3. ABD, doları devalüasyona hazırlıyor
    4. 112 Acil Çağrı Merkezi inşaatında sona..
    5. Tokat'ta silahlı kavga: 1 ölü
    6. Amerikalıların yüzde 45'i aşılara..
    7. Gürcistan'daki protestolar sürüyor
    8. İlçede atıyla sokakları turlayan adam..
    9. Esad rejiminin İdlib’e saldırıları..
    10. Polisin şüphelenip aradığı otomobilden..
    11. Türkiye 20-23 Yaş Altı Atletizm..
    12. Diyarbakır’da bir kişinin öldüğü..
    13. Hollanda ilk kez çeyrek finalde
    14. GÜNDEM ÖZETİ / 26 Haziran 2019
    15. Ürdün'de Manama çalıştayı karşıtı..
    16. Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
    17. BM'den "Suriye'de gerginliği azaltın..
    18. S-300'ün gizli parçalarını çalarken..
    19. Hayvan otlatma kavgasında vurulan genç..
    20. Baba oğul aynı gün defnedildi
    21. Mehmet Topal'a 1. lig'den talip!
    22. Uludağ yolunda korkutan yangın
    23. Muhalifleri destekleyenlerin umudu..
    24. Tarım ve Orman Bakanlığından ’karaçam..
    25. İki arkadaş arasındaki kavga kanlı..
    26. Çarpıcı iddia: Bolton savaş komplosu..
    27. ULEB Avrupa Kupası'na 3 Türk takımı..
    28. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: “2019..
    29. Rıza Kayaalp dünyaevine girdi
    30. "Abbas, Bahreyn çalıştayına karşı..
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili kulisleri sallayan gelişme! O isim Erdoğan ile görüşme yaptı
    Yeni partiyle ilgili kulisleri sallayan gelişme! O isim Erdoğan ile görüşme yaptı

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    Terör destekçilerinde mutluluk hakim! Temelli'den seçim açıklaması
    Terör destekçilerinde mutluluk hakim! Temelli'den seçim açıklaması
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil