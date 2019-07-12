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ABB Sözcüsü Oğuz: “Projede öngörülmeyen olumsuzluklar yaşanıyor”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı ve Başkan Sözcüsü Dr.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:45
ABB Sözcüsü Oğuz: “Projede öngörülmeyen olumsuzluklar yaşanıyor”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı ve Başkan Sözcüsü Dr. Cem Oğuz, Bilim Kurulu ile birlikte Boğaçayı’nda meydana gelen rüsubat birikimi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sorunları değerlendirdi. Boğaçayı’nda yaşanan sıkıntıları son derece önemsediklerine dikkat çeken Oğuz, Bilim Kurulunun da önerileri doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli çözümlerin hayata geçirileceğini söyledi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, ASAT, Akdeniz Üniversitesi, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve akademisyenlerden oluşan Bilim Kurulu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı ve Başkan Sözcüsü Dr. Cem Oğuz başkanlığında toplanarak, Boğaçayı Projesi’ni masaya yatırdı. Boğaçayı Projesi’nde öngörülmeyen olumsuzlukların yaşandığına dikkat çeken Bilim Kurulu üyeleri yaşanan sorunların giderilmesine yönelik çözüm önerilerini sundu.



"Bilim Kurulu konuları ele aldı"


Boğaçayı Projesi’nde meydana gelen sıkıntıların özellikle yosun ve rüsubat birikimi ile buna bağlı olarak oluşan koku ve sinek şikayetleri olduğunu belirten Başkan Danışmanı ve Sözcüsü Dr. Cem Oğuz, “Bu şikayetler üzerine harekete geçen belediyemiz çalışmalara başladı. Geçtiğimiz günlerde bir ön tespit yaparak Boğaçayı’nda yüzeysel temizlik yapıldı. İnşaat, Jeoloji, Çevre Mühendisleri Odaları ve konuyla ilgili akademisyenlerimiz ile birlikte çözüm önerilerini de içeren bir toplantı yapıldı. 16 kişiden oluşan Bilim Kurulumuz ile Boğaçayı’nda yaşanan yosunlaşma, koku, sinek, dibe çöken çamur, taşkın ve kıyı erozyonu tehlikesi gibi konuları ele aldık” dedi.



"Deney ve ölçümler yapılıyor"


Boğaçayı’nda suyun kalitesi ve hidrojeolojik yapı, sediman birikmesi ölçümlerine başlandığını açıklayan Oğuz, “Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından önümüzdeki hafta yaşanan sorunların giderilmesine yönelik kısa, orta ve uzun dönem çözüm önerilerinin hayata geçirilmesine başlanacak. Bilim Kurulu ile yaptığımız toplantıda genel olarak projenin hatasından bahsedildi. Projenin hatasından dolayı bir lagünle karşı karşıya kalındığı, hidrojen sülfür çıkışları oluşacağı, çökelme nedeniyle çamur oluşacağı dile getirildi” diye konuştu.


Oğuz, Boğaçayı’nda Bilim Kurulunun da önerileri ile yapılan deney ve ölçümlerin tamamlanmasının ardından sonuç raporu hazırlanacağını kaydetti. Oğuz, ayrıca ODTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitelerinin Deniz ve Kıyı Mühendisliği Bölümlerinden akademisyenlerin de çalışmaya katkı koyacaklarını dile getirdi.



"Konyaaltı’nda denize girilemez duruma gelinebilir"


Meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerden sonra Boğaçayı projesini yapan kuruluş ile de bir toplantı yapılacağını ifade eden Oğuz, "Projedeki sıkıntıların neler olduğunu kuruluşla da paylaşacağız. Şu an projede, her yıl 34 santimetre malzeme birikmesine sebep olacak deniliyor ama 5 aylık zaman diliminde bu birikme yer yer 1.70 metre ölçüldü. Projede ön görülmemiş bir takım olumsuzluklar var. Oradaki bitkileri de temizlediğimiz zaman sudaki oksijen eksikliği, organik madde sorunları nedeniyle çamurlaşma, hidrojen sülfür çıkışı ile koku, sudaki canlıların ölümü gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Ayrıca bitkileri temizlerken çamur ortaya çıkarak bulanıklığa sebep olacak. 6.5 kilometrelik Konyaaltı Sahili’nde binlerce insan denize giriyor. Söz konusu olumsuzluklar devam ederse denize girilemez duruma gelinebilir. O yüzden temizlikle ilgili müdahaleler de tam olarak yapılamıyor. Ama tüm bu ölçümler, çalışmalar, teknik ve bilimsel veriler ortaya konduktan sonra kısa vade çözüm önerilerini hayata geçireceğiz" diye belirtti.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:45
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