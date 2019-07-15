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ABB Erzurum Şube Başkanı Çakır: “15 Temmuz, demokrasi destanıdır”

Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:35
ABB Erzurum Şube Başkanı Çakır: “15 Temmuz, demokrasi destanıdır”

Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.


Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, “15 Temmuz’un bizim için ifade ettiği anlam; demokrasi bayramıdır, milli iradenin kayıtsız-şartsız millete ait olduğunun sembolüdür” dedi.


Çakır, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananların, aslında Türkiye’yi işgal ve derdest etme girişimi olduğunu vurgulayarak, “Şükürler olsun ki, aziz milletimiz, ülkemiz üzerinde hain emeller besleyen FETÖ/PDY örgütüne ve bu örgütün mensuplarına geçit vermemiştir. O gece 251 vatan evladı şehit düşmüş, binlerce vatandaşımız yaralanmış ve tarihe altın harflerle 15 Temmuz destanını yazmıştır” diye konuştu.


“FETÖ, hain bir yapılanmadır”


Türkiye’nin yakın tarihte bile çeşitli siyasi ve askeri komplolarla karşı karşıya kaldığını ve bunların tamamının, emperyalist güçler ve onların işbirlikçileri tarafından organize edildiğini kaydeden Çakır, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ise, diğerlerinden çok farklı bir konsepte sahip olduğunu dile getirdi.


ABB Şube Başkanı Çakır, “Tipi bizden olan ancak çipi başkalarının elinde bulunan hain FETÖ yapılanması, yıllarca dini değerlerimiz üzerinden beslendi, inançlarımızı kullandı, milleti istismar etti. Adına hizmet dedikleri yapılanmayla yıllarca Sevr’cilere hizmet etti, emperyalistlere uşaklık etti. Yine bu yapılanma adına himmet dediği mali örgütlenmeyle hain emeller tesis etti, altyapısını güçlendirdi. Ama 15 Temmuz’da yaşananlar gösterdi ki; bunların hizmeti de, himmeti de bu milleti esaret altına almak ve vatanı işgal etmek üzerineymiş” ifadelerini kullandı.


15 Temmuz’da yazılan kahramanlık destanının, millet iradesinin tek sahibinin yine millet olacağının en somut kanıtı olduğunu dile getiren ABB Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, “O gece havada barut kokusu olmasa da, Erzurum’da da müthiş bir uyanış gerçekleşmiş, Nene Hatun’un torunlarının ortaya koyduğu milli duruş, tüm yurda adeta örnek teşkil etmiştir. Bu ülkenin sahibi necip Türk milletidir ve hiç kimse bu hakikati değiştiremeyecektir. İşte bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz’da şehit düşen vatan evlatlarını rahmetle niyaz ediyor, gazilerimize de hayırlı uzun ömürler diliyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:35
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