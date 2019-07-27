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ABB Başkanı Çakır’dan vefa çağrısı

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, “Erzurum vefadan asla vazgeçmemelidir” dedi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:46
ABB Başkanı Çakır’dan vefa çağrısı

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, “Erzurum vefadan asla vazgeçmemelidir” dedi.


Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, “Erzurum Kongre binası Milli Mücadele için önemli olduğu kadar, bir hakkın teslimi noktasında da çok önemlidir ve Erzurum vefadan asla vazgeçmemelidir” dedi.


ABB Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Erzurum Kongresi binasının doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde bulunan tek yapı olduğunun altını çizerek, bu ayrıcalığın mimarının ise, geçtiğimiz Ocak ayında hayatını kaybeden Erzurumlu siyasetçi Muhyettin Aksak olduğunu hatırlattı. AK Parti’den 23 ve 24’üncü Dönem Milletvekili olan Muhyettin Aksak’ın, TBMM İdare Amirliği görevini yürüttüğü 2007-2008 yılları arasında TBMM’ne bir teklif sunduğunu kaydeden Çakır, “Bu teklif doğrultusunda Erzurum Kongresi binası doğrudan TBMM uhdesine alınmış, tüm giderleri, bakım ve onarım ihtiyaçlarının TBMM tarafından giderilmesine karar verilmiştir” diye konuştu.


BÜYÜKŞEHİR VE YAKUTİYE’YE ÇAĞRI


Erzurum Kongresi’nin 100’üncü yılı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Muhyettin Aksak’ın da unutulmaması gerektiğini vurgulayan ABB Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, “Merhum Muhyettin Aksak, bulunduğu teklifle Erzurum’a ve Erzurum Kongresi binasına da bir ayrıcalık kazandırmıştır. Çünkü Türkiye’nin hiçbir tarafında doğrudan TBMM’nin uhdesinde olan bir yapı yoktur ve Erzurum Kongre binası bu manada tek eserdir” şeklinde konuştu.


Bu ayrıcalığın, Muhyettin Aksak’a olan vefa borcu anlamına da geldiğini vurgulayan ABB Başkanı Çakır, Büyükşehir ve Yakutiye belediyelerine bir çağrıda bulunarak, “En azından Kongre Caddesi ya da kongre binası çevresindeki bağlantı yollarından birisine Muhyettin Aksak’ın ismi verilmelidir” dedi.


ERZURUM VEFAYI ELDEN BIRAKMAMALI


Erzurum’un bağrında nice değerler yetiştirdiğini ifade eden Başkan Çakır, “Kadim şehrimiz Erzurum’da sanattan siyasete, bürokrasiden ticarete, eğitimden kültüre varıncaya kadar sayısız değer yetişmiştir. Bu değerlerden birisi de, merhum Muhyettin Aksak’tır. Onun da, kendinden öncekiler gibi Erzurum’a verdiği hizmetler unutulmamalı, vefa elden bırakılmamalıdır. Erzurum’a da, Dadaşlık ahlakına da bu yakışır. Bu vesileyle Muhyettin Aksak’ı bir kez daha rahmetle anıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:46
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