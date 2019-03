ABB Başkanı Çakır’dan sert tepki

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, “Seçim sürecinde medya organlarını hedef tahtası haline getirmeye çalışmak, kesinlikle iyi niyetle izah edilemez” dedi.

Sosyal medyada son zamanlarda basın yayın kuruluşlarını hedef alan bir takım görsellerin paylaşıldığını dile getiren Çakır, “Bir siyasi parti, bir kentte seçim öncesinde bir reklam çalışması yapıyor. Basın İlan Kurumu’nun ilgili mevzuat ve yönetmeliklerine uygun bir biçimde tasarlanan birinci sayfa örneği gazetelere gönderiliyor ve reklam olarak kullanılıyor. Ancak bu çalışma kötü niyetli bir takım çevreler tarafından ‘yandaş basın’ yaftasına muhatap oluyor. Bütün gazeteler aynı manşetle ve aynı sayfayla yayın yaptı deniliyor. Bu en hafif tabirle, ahlaksızlıktır” diye konuştu.

Reklam görsellerinin her gazeteye ayrı biçimde olacak şekilde tasarlanamayacağının altını çizen Mehmet Musa Çakır, “Ne ilginçtir ki; tamamen reklam olan bu çalışmanın sonucunda ilgili gazeteler yandaş medya diye nitelendiriliyor ve hedef tahtasına oturtuluyor. Güya sosyal medya paylaşımlarında da ‘işte basının geldiği son nokta’ denilerek, tezvirat yapılıyor. Bu paylaşımları yapanlar, söz konusu çalışmanın aslında bir reklam kurgusu olduğunu bilseler, böyle bir hataya zaten düşmezler. Bu sistemin adı cover sistemidir, yani kapak reklamı demektir. Ama enteresan olan şu ki; bu paylaşımlar, mesleğe yıllarını vermiş olan gazeteciler tarafından da yapılıyor, beğeni buluyor. Eğer bir gazeteci bunun sadece bir reklam çalışması olduğunu kestiremiyorsa, bu mesleğe yıllarını boşuna vermiş demektir. Yok, eğer bunu biliyorsa da, yaptığı bu paylaşımın arkasında kesinlikle kötü niyet vardır” şeklinde konuştu.

“Bu tamamen bir akıl tutulmasıdır”

Seçim süreçlerinin reklam, tanıtım ve PR örgüsüyle basın yayın kuruluşlarını da kapsayan bir süreç olduğunu dile getiren Mehmet Musa Çakır, “Hiç kimse ama hiç kimse bu süreçte basın yayın kuruluşlarını eleştiremez, tenkit edemez ve suçlayamaz. Her basın yayın kuruluşu, her siyasi partinin ya da adayının tanıtım içerikli reklamını yayımlayabilir, sayfalarında yer verebilir, bu gayet doğaldır ve dünyanın her yerinde bu durum geçerlidir. Kaldı ki, basın yayın kuruluşlarının finans dinamiklerinin başında reklam gelirleri gelmektedir. Yayın kuruluşlarının ve özellikle de yerel gazetelerin, siyasi reklamlara yer veriyorlar diye karalanmaları, tamamen akıl tutulmasıdır” diye konuştu.