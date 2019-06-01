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ABB Başkanı Çakır’dan Dadaş’a tam destek

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, “Sevdanın ligi olmaz; Erzurumspor için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 13:31
ABB Başkanı Çakır’dan Dadaş’a tam destek

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, “Sevdanın ligi olmaz; Erzurumspor için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.


Süper Lig’den düşmesiyle bile spor kamuoyunda gündem olan B.B. Erzurumspor’da yeni bir dönem başlamak üzere. Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş’in önceki gün yaptığı basın açıklamasının ardından bir değerlendirme yapan ABB Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, “Bu takımın onurunu, asaleti ve haysiyetini Süper Lig’in taşıyamadığı doğrudur. Biz önümüzdeki sezon kendi eksikliklerimizi de gidermek suretiyle, bir sonraki sezon Süper Lig’e yeniden çıkacak; kararlılık, cesaret ve asalet nasıl olurmuş herkese tüm detaylarıyla göstereceğiz” diye konuştu.


BU TAKIM SÜPER LİG’E YİNE ÇIKACAK


B.B. Erzurumspor’un Süper Lig’e damgasını vurduğunu ve spor otoritelerinden tam not aldığını dile getiren Mehmet Musa Çakır, “Taraftarıyla, takımıyla, mücadelesi, azmi ve çabasıyla bu takım Türkiye’de bir fark ortaya koydu, tarz ortaya koydu. Herkes Erzurumspor’u konuştu, Erzurumspor taraftarını konuştu. Ama gelin görün ki; herkesin dilinden düşürmediği bu takımı, kime ve neye hizmet ettikleri belirsiz olan ve adlarına hakem dediğimiz bazı maşalar düşürdü. Maalesef vicdanlı hakemlerin sayısı çok azdı ve bu da hakkaniyet içerisinde mücadele veren hiçbir takım için yeterli olmadı. Erzurumspor’u küme düşürdüler, fakat bilmiyorlar ki Erzurumspor sevdasının ligi falan olmadı, olmayacak. Bu takım o lige bir daha çıkacak ama bu kez düşürmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecek” şeklinde konuştu.


DURMAK YOK, DESTEĞE DEVAM


Öte yandan Musa Çakır, Erzurumspor’un önümüzdeki transfer, toparlanma ve sezona hazırlık süreci içerisinde ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını kaydederek, “Her platformda ifade ediyoruz; sevdanın kesinlikle ligi olmaz. Gerek şahsım ve gerekse medya grubumuzun Erzurumspor’a yönelik maddi-manevi her türlü katkısı, dün olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor. El ele vereceğiz, kenetleneceğiz ve Erzurumspor’u hak ettiği konuma yine taşıyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 13:31
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