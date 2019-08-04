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Abasıyanık'ın hatıraları edebiyat meraklılarına yol gösteriyor

Şair, öykü ve roman yazarı Sait Faik Abasıyanık'ın adını taşıyan Burgazada'daki müze ev edebiyat meraklılarından ilgi görüyor- En fazla ziyaret edilen müze evlerden biri olan ve restore edildikten sonra ziyaretçi sayısını her yıl yaklaşık yüzde 40 arttıran müze geçen yıl 20 bin kişiyi ağırladı

04 Ağustos 2019 Pazar 11:03
Abasıyanık'ın hatıraları edebiyat meraklılarına yol gösteriyor

İSTANBUL (AA) - KAAN BOZDOĞAN - Şair, öykü ve roman yazarı Sait Faik Abasıyanık'ın adını taşıyan müze ev, edebiyat meraklılarından ilgi görüyor. Müzeyi bu yılın ilk yarısında 12 bin kişi ziyaret etti.

Abasıyanık'ın Burgazada'da ikamet ettiği konak, 1954 yılında vefatından önce vasiyeti ve annesi Makbule Abasıyanık'ın girişimleriyle müzeye dönüştürüldü. Darüşşafaka Cemiyeti Derneğine bağışlanan ev, vasiyet doğrultusunda düzenlenerek 1964 yılında halka açık müze olarak faaliyetine devam etti.

Hizmete açıldığı günden bu yana ülkede en fazla ziyaret edilen müze evlerden biri olduğu belirtilen Sait Faik Abasıyanık Müzesi, edebiyat tarihi kadar mimarlık tarihi açısından da önem taşıyor.

Turistlerin yanı sıra şair, öykü ve roman meraklılarının uğrak yeri haline gelen müzede, Abasıyanık'ın yaşamına tanıklık etmiş ve eserlerine konu olmuş eşyaları, belgeleri, fotoğrafları, notları, mektupları, kitapları ve kartpostalları ziyaretçileriyle buluşuyor.

Müzede Abasıyanık'ın diploması, öğrenci kimliği, pasaportu, okul çantası, okul defteri, ajandası, kalemleri, seçmen kartı, TCDD indirim kartı, sigara kutusu, gözlük kabı, zarf açacağı, tespihi, sağlık belgeleri, uçak bileti, yatağı, masası, sandalyesi, aynası, lambası, sürahisi, bardağı, giydiği pijama ve ayakkabısı gibi birçok obje sergileniyor.

Arşiv niteliğindeki müzede sergilenen Abasıyanık'ın bu kişisel eşyaları ve yazıları, kendisini tanımak, edebiyata ya da farklı sanatlara bakışını anlamak isteyenlere yol gösteriyor.

- Yüzde 40 artış

Müze yetkilileri, müzenin 2013'te restore edildiğini, sonrasında ziyaretçi sayısının her yıl yaklaşık yüzde 40 arttığını belirtti.

Müzeyi geçen sene 20 bin kişinin ziyaret ettiği vurgulanırken, bu yılın ilk 6 ayında ziyaretçi sayısının 12 bin olduğu kaydedildi.

Resmi tatil ve bayramlarda kapalı olan müze, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri 11.00-17.00 saatlerinde ücretsiz gezilebiliyor.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 11:03
  1. Burgazada
  2. edebiyat
  3. Öykü
  4. ROMAN YAZARI
  5. Sait Faik Abasıyanık Müzesi
  6. sanat

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