Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) YGS-1 YGS-6 MF-4 TS-2 en küçük ve en büyük puan | Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban puanları 2018
ÖSYM üniversite tercih kılavuzu yayınlandı. Üniversite tercih kılavuzuna göre, önlisans ve lisans türünde üniversitelerin 2018 puan türü, genel kontenjan, yerleşen en küçük puan, en büyük puan, okul birincisi yerleştirme kontenjan ve puanları yer aldı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi YGS-1 YGS-6 MF-4 TS-2 en küçük ve en büyük puan ve başarı sıralamaları haberimizde.03 Ağustos 2018 Cuma 15:15
ÖSYM üniversite tercih kılavuzu yayınlandı. Üniversite tercih kılavuzuna göre, önlisans ve lisans türünde üniversitelerin 2018 puan türü, genel kontenjan, yerleşen en küçük puan, en büyük puan, okul birincisi yerleştirme kontenjan ve puanları yer aldı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi YGS-1 YGS-6 MF-4 TS-2 en küçük ve en büyük puan ve başarı sıralamaları haberimizde.