0553 313 94 23

Abant atlı ve motorlu timlere emanet

Ankara ve İstanbul arasında, Bolu kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan, doğal güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden Abant Tabiat Parkı'nın güvenliğini, jandarmanın atlı ve motosikletli timleri sağlıyor- Bolu Jandarma Komutanlığının aldığı tedbirler kapsamında görev yapan timler, tabiat parkının girişinde oluşturulan kontrol noktasında araç ve kimlik kontrolü yaptıktan sonra tatilcilere giriş izni veriyor

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:00
Abant atlı ve motorlu timlere emanet

BOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda tatilcilerin huzurlu ve güvenli vakit geçirmeleri için jandarmanın atlı ve motosikletli timleri görev yapıyor.

Ankara ve İstanbul arasında, Bolu kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Abant, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla her mevsim yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Konaklamak ve günübirlik tatil için tabiat parkını tercih edenler, at ve faytonlara binerek, göl çevresinde yürüyerek, piknik yaparak, bisikletle göl çevresinde tur atarak ve hatıra fotoğrafları çektirerek keyifli vakit geçiriyor.

Bolu Jandarma Komutanlığı, Abant'ı tercih eden tatilcilerin güvenli ve huzurlu tatil yapmaları için güvenlik tedbirlerini artırdı.

Bu kapsamda görev yapan atlı ve motosikletli timler, tabiat parkının girişinde oluşturulan kontrol noktasında, araç ve kimlik kontrolü yaptıktan sonra tatilcilere giriş izni veriyor.

Atlı ve motosikletli timler, güvenlik tedbirleri çerçevesinde parkın etrafında devriye görevi yürütüyor.

Atlı timler tatilcilerden de yoğun ilgi görüyor. Bazı tatilciler, çocuklarıyla atları severek hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Ayrıca bölgede, atlı ve motosikletli timler hariç, 3 trafik timi ve 4 asayiş ekibi 7/24 esasına göre görev yapıyor.

- "Çok güzel bir çalışma"

Ailesiyle Ankara'dan gelen Deniz Şahin, Abant'ın büyüleyen bir güzelliği olduğunu belirterek, "Tabiat parkını çok beğendik. Abant, tatilcileri doğal güzelliğiyle büyülüyor. Herkesin Abant'ı görmesi gerek." dedi.

Şahin, jandarma atlı ve motosikletli timlerin görev yapmasını olumlu karşıladıklarını dile getirerek, "Çok güzel bir çalışma. Güvenliğimiz çok daha rahat sağlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:00
  1. Abant
  2. Ankara
  3. atlı tim
  4. Bolu
  5. İstanbul
  6. jandarma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şırnak’ta cami, çocuk ve aile buluşması devam ediyor
    1. Şırnak’ta cami, çocuk ve aile..
    2. Başkan Palancıoğlu’ndan başsağlığı..
    3. Fehmi Koru 'Şimdi doğru haberleri..
    4. Pasinler’de Altın Kemer Mirzapu’nun..
    5. 100 yıllık ata yadigarlarını topladı,..
    6. Mevsimlik tarım işçileri fındık..
    7. TESK'ten dikkat çeken "vergi indirimi"..
    8. "Türkiye'ye geldiğim için çok mutluyum"
    9. Büyükşehir kurban kesim yerlerini..
    10. TBMM Başkanı Şentop Moğolistan'da
    11. Şehitlerin adı kütüphanelerde yaşıyor
    12. Bajaj motosikletleri için Ötv..
    13. Muhteşem Üçlü’nün çekimleri Midyat’ta..
    14. Motosikletle dünya turuna tekrar..
    15. Toyota’nın Avrupa’daki satışlarının..
    16. Menderes’in yollarında hummalı çalışma
    17. BM Libya'da çatışmaların artması..
    18. Kaybolan küçükbaş hayvanlar drone..
    19. Engin Bekdemir: "Altınordu tam bir..
    20. IPC Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası
    21. Çin’deki toprak kaymasında ölü sayısı..
    22. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde..
    23. İple yüz germe nasıl yapılır?
    24. Türkiye dış ticarette “kadın..
    25. CHP'li belediyeden SMS'li işçi kıyımı
    26. Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 1..
    27. Göçerlerin doğayla iç içe zorlu yayla..
    28. 8 bin Suriyeli bayram için ülkesine..
    29. Büyük krize neden olmuştu! İran..
    30. "YouTube Music, Türk müzisyenlerin..
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu