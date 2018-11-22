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AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, Kaşıkçı cinayetinden "gerçekten" sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

22 Kasım 2018 Perşembe 12:07
AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, Kaşıkçı cinayetinden "gerçekten" sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini belirtti.
Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 12:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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