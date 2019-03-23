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"AB yerel yönetimlerle iş birliğini güçlendirmek istiyor"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger:- "Belediyeler sorunların hızlı ve etkin çözümünde önemli bir rol oynuyor. AB de bu perspektifle yerel yönetimler için uzun zamandan beri programlar düzenliyor ve iş birliğini güçlendirmek istiyor"

23 Mart 2019 Cumartesi 19:57
"AB yerel yönetimlerle iş birliğini güçlendirmek istiyor"

İSTANBUL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Belediyeler sorunların hızlı ve etkin çözümünde önemli bir rol oynuyor. AB de bu perspektifle yerel yönetimler için uzun zamandan beri programlar düzenliyor ve iş birliğini güçlendirmek istiyor." dedi.

Berger, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) tarafından düzenlenen toplantıya katıldı.

Burada Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Sekreteri ve WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman'la görüşen Berger, teşkilatın ve vakfın faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

UCLG-MEWA üyesi belediyelerin çalışmalarını anlatan video gösteriminin ardından konuşan Berger, AB'nin üye ve aday ülkelerin yerel yönetim sorunlarıyla ilgili birçok faaliyet yaptığını belirtti.

Türkiye'yle de uzun yıllardır kültür, sanat, yönetim, çevre sorunları, iklim değişikliği gibi alanlarda ortak çalışmalar yürüttüklerini anımsatan Berger, "Yerel yönetim konusu gerçekten çok önemli. Vatandaşların sorunların en yakın birimlerde yani yerel yönetimlerde çözülmesi gerekiyor. Belediyeler bu açıdan sorunların hızlı ve etkin çözümünde önemli bir rol oynuyor. AB de bu perspektifle yerel yönetimler için uzun zamandan beri programlar düzenliyor ve iş birliğini güçlendirmek istiyor. " diye konuştu.

Duman da Berger'in ziyaretinin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Berger'le ortak çalışma alanlarımızı konuştuk ve kendisini bu konuda bilgilendirdik. Biz sadece İstanbul'da Suriye krizinin ortaya çıkmasından bu yana 12 ilçede kurduğumuz destek masalarıyla hizmet veriyoruz. Bu masalarda hukukçu, sosyal çalışmacı ve daha çok tercüman bulundurarak sorunlara hızlı çözümler bulmaya çalışıyoruz. Hizmetlerimiz Türkiye'de yaşayan tüm yabancı ve yerlileri kapsıyor. Bu bağlamda yerel yönetimlerle çok yakından çalışıyoruz. Bizim bakış açımız da sorunların en yakın birimler olan muhtarlıklar ve belediyelerde çözülmesi yönünde. Bundan sonra yine uluslararası kuruluşlar ve AB ile çalışmaya devam edeceğiz. "






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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 19:57
  1. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger
  2. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı
  3. Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı
  4. WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman

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