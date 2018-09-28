AB vizesi kalkıyor mu? Erdoğan-Merkel görüşmesinde vize serbestisi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ziyareti kapsamında Almanya Başbakanı Merkel ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan vize se"Vize serbestisi konusundaki 6 kriteri en kısa zamanda yerine getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya'ya ilk devlet ziyaretini gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'le bir araya geldi. Erdoğan, Steinmeier'le görüşmesinden sonra Almanya Başbakanı Merkel ile bir basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısındaki konuşmasında "Vize serbestisi konusunda kalan 6 kriteri en kısa zamanda yerine getirmeyi planlıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Vize serbestisine ilişkin Erdoğan’ın açıklamaları şöyle: Vize serbestisinin sağlanması ve gümrük birliğinin güncelleştirilmesi hem Türkiye’nin hem AB’nin faydasına olacaktır. Bu kritik sürecin belli çevrelerin kaprislerine maruz bırakılmadan iletilmesini diliyoruz. Almanya’nın vereceği desteğe de büyük önem veriyoruz.Türkiye, başta Suriye krizi olmak üzere bölgesel konularda ciddi sorumluluk üstleniyor. Komşumuz Suriye’de 7 yıldır süren ve 1 milyon insanın hayatına mal olan zulmün bir an önce sona ermesini arzu ediyoruz. Almanya ile benzer bir yaklaşıma sahibiz. Şu an itibariyle 3,5 milyon mülteci ülkemize misafir edilmektedir. Burada Almanya’nın Suriye meselesinin insani boyutuna gösterdiği hassasiyet nedeniyle memnuniyetimi ifade etmek isterim.”

VİZE SERBESTİSİ NEDİR?

Türkiye ile AB arasında geri kabul anlaşması imzalamıştı. Geri kabul anlaşmasıyla birlikte Türkiye üzerinden Avrupa'ya göçmenlerin gitmesinin önüne geçilecekti. Türkiye AB üyesi ülkelerde yapılan geri kabul anlaşmasının gereğini yaparken, AB ise geri kabul anlaşmasının gereği olanTürkiye’ye vize muafiyetinin uygulanması sözünü tutmadı.

Vize muafiyeti hangi ülkeleri kapsıyor?

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Vize Serbestisi Anlaşması tüm AB ülkelerini kapsamıyor. Danimarka, İngiltere ve İrlanda vize serbestisi anlaşmasının dışında kalan ülkeler. İngiltere ve İrlanda AB’nin özgürlük, güvenlik ve adalet alanlarında farklı kurallara tabi olduklarından, AB’nin vize politikası ve geri kabul anlaşmaları bu iki ülkeyi bağlamıyor. Danimarka ise Schengen üyesi ülkeler arasında yer alıyor ve vize anlaşmalarının tarafı. Vize serbestisi, biyometrik pasaportu olan Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine 180 gün içinde üç aylık vizesiz giriş imkanı öngörüyordu.

Geri Kabul Anlaşması nedir?

Geri kabul anlaşması, bir ülkede yasadışı olarak bulunan kişilerin anlaşma yapılmış kaynak ülkeye veya en son transit geçiş yaptıkları ülkeye geri gönderilmesi. Türkiye ile AB Geri Kabul Anlaşmasıyla, karşılıklılık ilkesi gereği, Türkiye’de veya AB’ye üye bir ülkede, ülkeye giriş, ülkede bulunma veya ikamet etme koşullarını sağlamayan veya sağlayamaz duruma düşen kişilerin Anlaşmada belirlenen şartlar ve kurallar çerçevesinde ilgili ülkeye geri gönderilmesi amaçlanıyor.