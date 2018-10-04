AB ve NATO'nun 'Balkanlar' planı! "Türkiye ile ilişkiler güçlenince..."

Acımasızca kan ve gözyaşı döken batılı ülkeler 1914’te Balkanlardan Birinci Dünya Savaşının fitilini ateşlemişti. Böylece Osmanlı Devleti’nin hakimiyetinde bulunan enerji yatağı toprakları paylaşan batılı ülkelerin kurduğu düzen geçen 100 yılda bozuldu ve artık yeni dünya düzeni kuruluyor. Yükselen Türkiye-Balkan ilişkilerinin ve Rusya’nın buradaki etkisini kırmak isteyen AB ve NATO’nun Balkanlar’a üşüşmesi, ‘yeni kurulan oyunun fitili yine bu bölgeden ateşlenecek’ şeklinde yorumlandı.

100 yıl önce yaşananları hatırlattı

Dünya sınırlarını belirlemek, yeni sömürge ülkeleri edinmek, Ortadoğu'nun zengin enerji kaynaklarına sahip olmak ve Osmanlı Devleti'ni parçalamak için 1914 yılında Balkanlar'da başlayıp 1918 yılında biten Birinci Dünya Savaşı'nın üzerinden 100 yıl geçti. Sistem tıkandı ve yeni dünya düzeni arayışları başladı. Yeni dünya düzeninin nizam koyucusu olma yolunda ilerleyen Türkiye'nin Balkanlar'daki tarihi, coğrafi ve stratejik ilişkilerinden korkan AB ve NATO, ülkemiz sınır hattında tetiklenen katil Esed rejiminin zulmü, terör YPG/PKK belası ve masum sivillerin güvenliğiyle uğraşırken Balkan ülkelerine üşüşmüş durumda.

Türkiye ve rusya'nın bölgedeki etkisi korkutuyor

Şu sıralar Yunanistan ve Makedonya arasında çıkarılan isim tartışmasından dolayı düzenlenen refaramdumdan dolayı Makedonlar'a yanaşan AB ve NATO, bu bölgede Türkiye ile birlikte Rusya'nın da etkisini kırmak istiyor. Zira sözüm ona refaranduma destek olmak için sırasıyla NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve ABD Savunma Bakanı Jim Mattis Makedonya'ya geldi. AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Hahn da refarumdan dolayı tebrik etti.

Amaç rus nüfusunu ve etkisini kısıtlı tutmak

NATO, ezeli rakibi Rusya'nın bölgedeki nüfuzunu ve etkisini kısıtlı tutmak için Balkanlar'daki genişlemeye büyük önem verdiğini söyleyen Şerif Çetin, “NATO, ezeli rakibi Rusya'nın bölgedeki nüfuzunu ve etkisini kısıtlı tutmak için Balkanlar'daki genişlemeye büyük önem veriyor” dedi. Çetin, AB ise, aday ülke statüsü bulunan Makedonya'nın yanı sıra Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Kosova ve Sırbistan'ın birlik üyeliğini teşvik ediyor” diye konuştu.

Balkanlar satranç tahtasına dönüşebilir

“Çin'in bölgede yoğunlaşan faaliyetleri de AB'nin yüzünü Balkan ülkelerine çevirmesine neden oluyor” diyen Çetin, “AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini'nin ‘Balkanlar kolaylıkla büyük güçlerin oyununa sahne olan yeni bir satranç tahtasına dönüşebilir' uyarısını bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor” ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın Bosna mitingi batının ve ABD'nin eteklerini tutuşturmuştu

24 Haziran 2018 seçiminde Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasını istemeyen batılı ülkelerin her türlü engellemesine rağmen, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa mitingi batının ve ABD'nin eteklerinin tutuşmasına sebep oldu. Hatta Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ‘Balkanlar elden gidiyor' diyerek korkusunu dile getirdi.

Kaynak: YeniSöz