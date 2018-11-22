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AB ve İngiltereBrexit'te gelecekteki ilişkileri belirleyecek taslak belge üzerinde anlaştı

22 Kasım 2018 Perşembe 13:47
AB ve İngiltereBrexit'te gelecekteki ilişkileri belirleyecek taslak belge üzerinde anlaştı
Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 13:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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