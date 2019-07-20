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AB ve Avrupa ülkelerinden İran'a "tanker krizi" nedeniyle tepki

AB Komisyonu Sözcülüğü:- "Gemi ve mürettebatın bir an önce serbest bırakılması ve daha fazla gerilimi önlemek için itidal çağrısında bulunuyoruz"- Almanya, Hollanda ile İspanya hükümetleri İran'ı kınadı ve Tahran yönetimine alıkoyduğu gemiyi serbest bırakması çağrısında bulundu

20 Temmuz 2019 Cumartesi 20:19
AB ve Avrupa ülkelerinden İran'a "tanker krizi" nedeniyle tepki

MADRİD (AA) - Avrupa Birliği (AB) ve bazı Avrupa ülkeleri, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz petrol tankerini alıkoymasını kınadı ve Tahran yönetimini gemiyi bir an önce serbest bırakmaya çağırdı.

AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, İran makamları tarafından Hürmüz Boğazı'nda İngiliz petrol tankerinin alıkonulmasından derin endişe duyulduğu bildirildi.

Bu gelişmenin bölgedeki gerginliği tırmandıracağı belirtilen açıklamada, "Gemi ve mürettebatın bir an önce serbest bırakılması ve daha fazla gerilimi önlemek için itidal çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hollanda, Almanya ve İspanya hükümetleri de İran'ın Hürmüz Boğazı'nda "Steno İmpero" adlı İngiliz tankerini alıkoymasını kınadı.

Hollanda Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yaşanan olaydan ciddi endişe duyulduğu belirtilerek, "Gemilerin serbest ve engelsiz geçişleri büyük önem taşımaktadır. İran'ın, gemiyi ve mürettebatı hemen serbest bırakması gerekir. Hollanda, İngilizlerle dayanışma içinde." ifadesine yer verildi.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İran yönetimi, gemiyi en kısa zamanda serbest bırakmaya çağrıldı. Açıklamada, bölgede gerilimi artıracak tüm kararlardan kaçınılması, gemilerin uluslararası sularda seyahat etme hakkının korunması gerektiği kaydedildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada da İran'ın İngiliz gemisini alıkoymasının güçlü bir şekilde kınandığı belirtildi.

Söz konusu olayın zaten gergin olan durumu daha da tehlikeli hale getirdiği ifade edilen açıklamada, "ortağımız" şeklinde tanımlanan İngiltere ile omuz omuza durulduğu bildirildi. Açıklamada, İran'a en kısa sürede gemiyi serbest bırakması çağrısı yapıldı.

- İran ile İngiltere arasındaki tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer, "Grace 1" adlı tankerin serbest bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, dün İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da dün yaptığı duyuruda, İngiltere bandıralı "Steno İmpero" adlı petrol tankerini, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 20:19
  1. Avrupa Birliği (AB)
  2. İran ile İngiltere arasında tanker krizi
  3. İran'a tepki
  4. İran'ın petrol tankerine el koyması

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