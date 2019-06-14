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AB üyesi Güney Avrupa ülkelerinin liderleri Malta'da toplandı

AB Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi için 7 ülkenin devlet veya hükümet başkanları Malta'da toplandı- Zirvede, AP seçimleri sonrasında AB kurumlarının başkanlarının belirlenmesi, Avro Bölgesi bütçesi ve düzensiz göçmen sorunuyla mücadele konuları müzakere edildi

14 Haziran 2019 Cuma 21:44
AB üyesi Güney Avrupa ülkelerinin liderleri Malta'da toplandı

MADRİD (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi 7 güney Avrupa ülkesinin devlet veya hükümet başkanları, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından gündemdeki konuları değerlendirmek için Malta'nın başkenti Valetta'da toplandı.

İtalya, İspanya, Malta, Portekiz, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin 2016'da "AB Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi" adıyla başlattıkları forumun altıncısına Malta ev sahipliği yaptı.

Zirveye, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Malta Başbakanı Joseph Muscat ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis katıldı.

Zirvenin gündeminde, AP seçimleri sonrasında AB kurumlarının başkanlarının belirlenmesi, Avro Bölgesi bütçesi ve düzensiz göçmen sorunuyla mücadele konuları müzakere edildi.

Düzenlenen ortak basın toplantısında yapılan açıklamalarda, "insan kaçakçılığı yapan suç örgütlerine karşı ortak mücadelenin güçlendirilmesinin" kararlaştırıldığı bildirildi.

Malta Başbakanı Muscat, "Akdeniz'de kayıp olan insan hayatlarını ve yasa dışı göç trafiğini önlemek için ortak stratejiler uygulayacaklarını" söyledi.

İtalya Başbakanı Conte de düzensiz göçmenler konusunda "dayanışmayı geri kazanmamak ve harekete geçmemek sinir bozucu." ifadesini kullandı.

Basın toplantısının ardından 7 ülkenin lideri akşam yemeğine geçti.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 21:44
  1. AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi
  2. AP seçimlerinin ardından
  3. düzensiz göçmen
  4. Malta

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