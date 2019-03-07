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AB üyesi 28 ülkenin de dahil olduğu 36 ülke, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini "en sert" şekilde kınadı, sorumlulardan hesap sorulması çağrısı yaptı

07 Mart 2019 Perşembe 14:39
AB üyesi 28 ülkenin de dahil olduğu 36 ülke, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini "en sert" şekilde kınadı, sorumlulardan hesap sorulması çağrısı yaptı

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:39
  1. AB
  2. BM
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Cenevre

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