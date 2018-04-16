AB uyardı! Siber tehdit artıyor

AB Konseyinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, üçüncü devlet ve devlet dışı aktörlerin amaçlarına ulaşmak için siber alanda daha çok faaliyet göstermeye başladığı, bunun endişe verici olduğu bildirildi.



AB'nin siber tehditlere karşı yeteneklerini geliştirme kararı aldığı, bu alanda uluslararası hukuk ve kuralların inşa edilmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunmaya hazır olduğu belirtilen açıklamada, siber alandaki tüm faaliyetlerin hukuk kurallarına uygun şekilde gerçekleşmesi gerektiği vurgulandı.



Açıklamada, AB'nin bilişim ve iletişim teknolojilerinin kötüye kullanımını güçlü şekilde kınadığı aktarılarak, Wannacry ve NotPetya benzeri siber saldırıların AB'de ciddi hasara ve ekonomik kayba yol açtığına dikkat çekildi.