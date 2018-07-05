AB ülkesinden skandal Kudüs kararı!

İsrail'in işgali altına olan Kudüs'te ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından çeşitli ülkeler de benzer karar almaya devam ediyor. Bu kez de Slovakya İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaya karar verdi.

İsrail'e resmi ziyarette bulunan Slovak Parlamentosu Başkanı Andrej Danko yaptığı açıklamada, Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacaklarını duyurdu. Danko, büyükelçiliğin taşınmasının yanı sıra Kudüs'te Slovak Kültür Merkezi de açacaklarını ifade etti. Kültür merkezinin açılışına Slovakya Cumhurbaşkanının da katılabileceğini açıklayan Danko, büyükelçiliğin açılış tarihini ise açıklamadı.