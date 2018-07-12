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AB ülkesinden İsrail'e şok: Tasarı onaylandı artık yasak!

İrlanda parlamentosunun üst kanadı aldığı karar doğrultusunda, İsrail’in Filistin topraklarındaki yerleşim yerlerinden mal ve hizmet alımını yasaklayan tasarıyı onayladı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 16:25
AB ülkesinden İsrail'e şok: Tasarı onaylandı artık yasak!

İrlanda Cumhuriyetinde parlamentonun üst kanadını teşkil eden Senato, dün yapılan oylamada İsrail’in Filistin topraklarındaki yerleşim yerlerinden mal ve hizmet alımını yasaklayan tasarıyı 20’ye karşı 25 oyla geçirdi.

İLK OLACAK!

Tasarı, parlamentonun alt kanadının da onayını alması halinde yasalaşacak. Tasarının yasalaşması halinde İrlanda, İsrail yerleşimlerine yönelik bu tür bir yasağı getiren ilk AB ülkesi olacak.

İrlanda hükümetinin karşı olduğu tasarı, Senato’da Fianna Fail, İşçi Partisi ve Sinn Fein üyeleri ile bazı bağımsız senatörlerin desteğiyle onaylandı.

Tasarıyı hazırlayan bağımsız senatör Frances Black gazetecilere yaptığı açıklamada ''Eğer bazı malların savaş suçları işlenerek üretildiğinden emin isek bunların ticaretini yapmamalıyız. Söylediğimiz tek şey bu.'' ifadelerini kullandı.

Tasarıda yer alan yasağın, adalet ve insan haklarına bağlı bir AB ülkesi olmanın asgari şartı olduğunu vurgulayan Black, ''Hem yerleşim yerlerini yasa dışı, toprak ve kaynak hırsızlığı sayıp hem de bu suçun ürünlerinin ticaretini nasıl yapabiliriz?'' değerlendirmesini yaptı.

İsrail’in Dublin Büyükelçiliği ise tasarıyı kınayarak, ''popülist ve tehlikeli'' diye nitelendirdi. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, tasarının yasalaşma sürecindeki gelişmelere göre İsrail'in bir karşılık vermeyi gündemine alacağı kaydedildi.

Söz konusu tasarı, Senatonun gündemine ilk olarak ocak ayında gelmiş ancak İsrail’in, İrlanda’nın Tel Aviv Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına davet etmesi üzerine haziran ayına kadar askıya alınmıştı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 16:25
  1. irlanda
  2. israil
  3. yasak

YORUM YAZ

  • eminemin1 sa önce
    darısı bizim başımıza! israill en fazla ticaret yapan ülkelerden biriyiz, bir türlü doymadık gitti!
  • mehmet önenmehmet önen1 sa önce
    irlanda böyle bir karar alabiliyor bravo ,müslüman ülkeler neredeler
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