AB ülkesinden aşı için flaş Türkiye kararı!

Türkiye ve Macaristan birbirlerinin koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikasını tanıma kararı aldı.

Açıklama Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'dan geldi. Bakan Szijjarto, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

'Kovid-19 aşısı uygulanan ve bu konuda sertifikası olan Türk ve Macar vatandaşları, test ve karantina zorunluluğu olmadan iki ülke arasında seyahat edebilecek.' Szijjarto, anlaşmanın yarından itibaren yürürlüğüne gireceğini kaydetti.